Rossman otevřel v Brně svoji největší tuzemskou prodejnu. Na zákazníky čekají dvě patra plná drogerie i dětský koutek

Bezmála 18 tisíc prodejních artiklů, 880 metrů čtverečních, dvě patra, dětský koutek i samoobslužné poklady. To vše nyní zákazníci naleznou v nově zrekonstruované a podstatně rozšířené prodejně Rossman, jež je součástí historické budovy v brněnské Masarykově ulici a která se tak zároveň stává vůbec největší drogerií v celém Česku.





„Vzhledem ke stáří budovy a komplikovanosti architektonického řešení se jednalo o poměrně náročnou přestavbu. V Brně to pro nás byla již druhá taková výzva, jen zhruba 300 metrů odsud se nachází naše další velmi zajímavě řešená prodejna, a to přímo v historické budově Hlavního nádraží,“ komentuje Olga Stanley, manažerka komunikace Rossmanu pro Českou republiku.





„Jsem velmi ráda, že se nám v pobočce na Masarykově ulici podařilo zachovat historický ráz budovy, ale zároveň zde můžeme našim zákazníkům poskytovat maximální péči a servis, na které jsou v našich prodejnách zvyklí,“ dodává s tím, že od pondělí do pátku bude mít tato konkrétní kamenná pobočka otevřeno vždy od 8:00 do 20:00, v sobotu od 8:00 do 18:00, kdežto v neděli pro změnu od 9:00 do 18:00.

Samozřejmostí bude i bezplatné Wi-Fi připojení, díky němuž budou mít návštěvníci prodejny mimo jiné možnost získat informace o aktuálních nabídkách a výhodách v rámci svého členství ve věrnostním programu Rossman Club.