Robert Langdon díky Netflixu skutečně přijede do Prahy. Brownův bestseller Tajemství všech tajemství se tam začne natáčet už letos

Není žádným tajemstvím, že podobnou reklamu na sebe sama Praha dost možná nějaký čas opět nezažije. A vděčit za to bude moct Netflixu, který se rozhodl zpracovat nejnovější bestseller slavného amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství, jehož ústřední postavou je, podobně jako v případě Šifry mistra Leonarda a několika dalších knih, profesor Robert Langdon.
Že se jeho natočení chystá, se již nějakou dobu ví. O přesné lokaci se ale, ději samotné knihy navzdory, dlouho spekulovalo. Podle informací Forbesu nicméně nakonec padla volba právě na Prahu.
Zda spolu s Netflixem dorazí do české metropole i sám devětašedesátiletý Tom Hanks, je v tuto chvíli nejasné. Obsazení jednotlivých rolí zůstává zahaleno tajemstvím, přičemž vedení streamovacího giganta již v minulosti nastínilo, že by tentokrát postavu slavného profesora symboliky mohl ztvárnit někdo jiný. Jiná bude na rozdíl od přechozích Langdonových dobrodružství, jež byly (s výjimkou nepovedeného Ztraceného symbolu) natočeny jako celovečerní filmy, i samotná forma. Netflix se totiž rozhodl pro alternativu v podobě několikadílného seriálu.
Projekt si vezme na starost scénárista Carlton Cuse, který se proslavil mimo jiné coby jeden z hlavních tvůrců kultovního seriálu Ztraceni, a podle dostupných informací by se v Praze mělo začít natáčet již v následujících měsících. Jak moc bude seriálová adaptace věrná své knižní předloze, samozřejmě v tuto chvíli – snad právě s výjimkou Cuseho a několika dalších lidí z Netflixu – nikdo neví. Brownův bestseller profesora symboliky Langdona na jeho nejnovější cestě zavedl mimo jiné na Karlův most, do Klementina, uliček kolem Staroměstského náměstí či tajemné podzemní laboratoře, jež byla vybudována na místě bývalého protiatomového krytu pod parkem Folimanka.