Revolut nově nabízí svým zákazníkům možnost investovat do více než 70 evropských společností kótovaných na burze

Finanční služba Revolut si pro své klienty připravila zajímavou novinku. Její vedení se rozhodlo rozšířit stávající investiční nabídku o další příležitosti. Konkrétně se jedná o veřejně obchodované akcie více než 70 významných firem, které bude možné koupit již od částky jednoho eura.





„Pokračujeme ve zpřístupňování investičního prostoru pro každého tím, že do naší obchodní platformy začínáme přidávat některé z největších evropských společností kótovaných na burze. Chceme našim zákazníkům přinést snadný přístup k firmám, ke kterým mají blízko. Od Adidas po Zalando, naši zákazníci mohou nyní investovat do známých evropských jmen a brzy tento seznam dále rozšíříme,“ nechal se slyšet Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA).





Společnost připomněla, že již dříve do svého portfolia zahrnula přes 2 200 firem obchodovaných v USA a také na 150 takzvaných burzovně obchodovaných fondů (ETF). Výnosnost těchto investic může na 35 milionů uživatelů Revolutu, kteří měsíčně uskuteční přes půl miliardy transakcí, sledovat v reálném čase, a to pomocí živých seznamů, obchodních grafů a zpráv z trhu.

Aby toho nebylo málo, slíbil Juteika, že další novinky budou následovat vzápětí: „Již brzy bude k dispozici ucelená řada dalších investičních produktů – včetně služeb Robo poradce, podílových fondů, dluhopisů a propracovanější obchodní platformy pro zkušené obchodníky.“