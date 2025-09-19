Realitní fond Aurelia oznámil první akvizici. V Karlíně zakoupil prémiové kancelářské budovy River Garden

Český realitní fond Aurelia získal do svého portfolia dvě významné administrativní budovy River Garden II a III v pražském Karlíně. Nákup obou staveb za více než dvě miliardy korun představuje vůbec první akvizici zmíněného fondu, který byl založen v listopadu 2024 jako projekt investiční skupiny Axelor.
Kancelářský komplex na Rohanském nábřeží o celkové ploše přes 27 tisíc metrů čtverečních se řadí mezi tuzemskou špičku, a díky tomu dosahuje téměř plné obsazenosti již od své kolaudace v roce 2014. Mezi největší nájemce v areálu aktuálně patří společnosti Phillips, STRV, ePojisteni.cz, NCR či Gym Beam, přičemž průměrná doba do konce platnosti nájemních smluv přesahuje čtyři roky.
„River Garden II a III přesně zapadají do konzervativní strategie fondu Aurelia – přinášet investorům stabilní výnos díky portfoliu prémiových nemovitostí ve výjimečných lokalitách dlouhodobě obsazených bonitními nájemci,” popsal Fraser Watson, vedoucí nemovitostního oddělení ve skupině Axelor.
Fond Aurelia je otevřen širokému spektru investorů včetně těch nejmenších, jelikož minimální vstupní investice dosahuje pouhých 500 korun. I díky tomu se mu povedlo od investorů získat již téměř jednu miliardu korun, kromě těchto prostředků se pak na financování jeho první akvizice podílel také syndikát UniCredit Bank a České spořitelny.
Další rozšíření svého portfolia plánuje fond Aurelia uskutečnit ještě do konce letošního roku, a to opět na území České republiky. Pro blízkou budoucnost pak počítá i s nákupy aktiv v dalších zemích Evropské unie, a to zejména na západě. Kromě prémiových kancelářských budov se bude zaměřovat rovněž na významná obchodní centra a retail parky.
„Očekáváme, že fond Aurelia bude po prvním roce své existence spravovat aktiva v objemu zhruba tři miliardy korun a se zhodnocením osmi procent překoná svůj dlouhodobý cíl. V každém dalším roce pak plánujeme uskutečnit akvizice za 3 až 3,5 miliardy korun,” uzavřel Pavel Svoreň, předseda představenstva skupiny Axelor.