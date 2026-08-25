Prostějovská výhybkářská firma DTVS digitalizuje 50 let staré výkresy. S ochranou jejího know-how jí v rámci brigády pomáhají studenti

Jak z jejího názvu vyplývá, hlavním zaměřením prostějovské společnosti DT – Výhybkárna a strojírna (DTVS) je výroba železničních a tramvajových výhybek, kolejových konstrukcí a dalších specializovaných zařízení pro kolejovou dopravu. Své produkty vyváží do celkem 35 zemí světa, přičemž těží z bohaté historie, která se technicky vzato datuje až na samý přelom 19. a 20. století.
A protože čas neúprosně letí i na železnici, rozhodlo se vedení moravské firmy některé své procesy významně zmodernizovat. Konkrétně v těchto měsících v útrobách jejího závodu probíhá rozsáhlá digitalizace technické dokumentace, v rámci níž budou do elektronické podoby převedeny tisíce výkresů výhybek, jež zde vznikaly již od 50. let minulého století, a díky které tak snáze ochrání své technické know-how. Současně s tím buduje společnost novou knihovnu 3D modelů, jež má sloužit coby databáze prvků pro konstruktéry, kteří je mohou využít k dalším účelům.
S celým projektem budou prostějovské firmě pomáhat studenti středních a vysokých škol. „Nejde o běžnou letní brigádu. Studenti se podílejí na činnostech, které mají pro naši práci v konstrukci, přípravě výroby i poskytování zákaznického servisu dlouhodobou přidanou hodnotu. Zejména tvorba 3D modelů vyžaduje technické znalosti a dobrou orientaci v profesionálním softwaru. Brigáda tak získává zcela jiný rozměr – studenti si ověřují své odborné znalosti v praxi a současně pomáhají urychlit práci našim konstruktérům při zpracování zakázek,“ vysvětluje generální ředitel DTVS Marek Smolka s tím, že firma postupně převádí data do jednotné elektronické struktury i proto, že vyhledávání v papírových archivech je mnohdy časově náročné.