Proměňuje staré byty na moderní bydlení, letos jich prodala už takřka sto. Česká developerská společnost NOVA ET VETERA hlásí rekordní rok

Celkem 96 kompletně zrekonstruovaných a vybavených bytů, takřka miliarda korun v tržbách a meziroční růst o více než polovinu. To jsou jen některé z působivých statistik české developerské společnosti NOVA ET VETERA, jež se zabývá přeměnou starých bytových jednotek na moderní bydlení a která letos míří k rekordním výsledkům.
„Vloni jsme poprvé od založení cítili, že jsme sice vyrostli stabilně a ziskově, ale relativně rychle. Další kroky jsme proto nechtěli uspěchat. Chtěli jsme si ověřit, že NOVA ET VETERA stojí na opravdu pevných základech a že další růst bezpečně a udržitelně zvládne. Z dnešních výsledků vidíme, že tato revize byla správné rozhodnutí. Jsme sebejistí a pouštíme se do velkých projektů, například do rekonstrukce celého činžovního domu s dvaceti byty v Chodské ulici v Praze,“ komentuje nejnovější čísla Vítězslav Pelc, spoluzakladatel zmíněné společnosti.
Vedení české firmy soudí, že právě loňský rok má výraznou zásluhu na tom, že dnes je NOVA ET VETERA tam, kde je. Podařilo se totiž revidovat interní fungování společnosti a zároveň více než zdvojnásobit projektový a obchodní tým. Z původních šesti členů je nyní čtrnáct, přičemž opomenout nelze ani vytvoření nové pozice chief of staff, kterou obsadil bývalý konzultant společnosti McKinsey & Company Jakub Hlinka.
„Dnes díky hladšímu fungování a navýšení svých kapacit pro rekonstrukce i rozvoj organizační části firmy dokážeme v jednu chvíli rekonstruovat 30 a více bytů, a tím adekvátně reagovat na rostoucí zájem o vlastní bydlení,“ přidává se spoluzakladatel NOVA ET VETERA Aldar Tsybyktarov.