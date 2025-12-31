Prodejce kol Bikero má vysoké dluhy, podal na sebe insolvenční návrh

Prodejce kol a cyklo příslušenství Bikero, který se proslavil výraznou marketingovou kampaní, na sebe podal 29. prosince insolvenční návrh, dluží totiž přes 71 milionů korun. Majetek firmy je přitom jen 48 milionů korun. Na pád Bikera upozornily Hospodářské noviny.
Společnosti, kterou v roce 2015 založil Jan Coufal, zlomily vaz padající marže. „Poslední roky byly pro cyklistický trh extrémně náročné. Přesto jsme vybudovali silnou značku, která rostla. Nikdy nám neklesly tržby, ale marže nebyly dostatečné,“ uvedl Coufal na sociální síti LinkedIn.
„Po covidovém boomu přišlo zpomalení, které zasáhlo většinu hráčů na trhu, včetně nás. I přes maximální úsilí a nasazení týmu a všechna opatření, která jsme v posledních letech udělali, nás kombinace externích faktorů dostala do bodu, kdy další pokračování v tomto modelu už nebylo udržitelné.“
Firma nyní provozuje kromě e-shopu devět kamenných prodejen - v Praze, Brně či Liberci. Právě jejich uzavřením a prodejem majetku chce nepříznivou situaci řešit.
„Dlužník je přesvědčen, že nejvyššího uspokojení pohledávek věřitelů bude dosaženo zachováním provozu internetového obchodu, který je sám o sobě schopný vykazovat zisk, a ukončením provozu kamenných prodejen, které jsou naopak ztrátové a jsou s nimi spojeny vysoké náklady na provoz,“ uvedla firma v návrhu.