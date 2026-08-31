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Primoco za první letošní pololetí utržilo 100 milionů korun. I tak ale chce do konce roku atakovat miliardu

Redakce
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Celkem 101 milionů korun v tržbách a 42milionová EBITDA. Tak vypadají základní ekonomické výsledky za první letošní pololetí v případě českého výrobce dronů Primoco UAV, který na trhu působí již od roku 2015. Oproti předchozím kvartálům společnost ve druhém čtvrtletí svým zákazníkům neprodala ani nedodala jediný bezpilotní letoun, veškeré dodávky se mají uskutečnit teprve v následujících měsících.

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„První pololetí roku 2026 nelze hodnotit pouze prostřednictvím účetních výkazů. Za jedenáct let existence společnosti jsme nezažili období, které by bylo intenzivnější a které by naši firmu v tak krátkém čase tak zásadně proměnilo,“ zdůrazňuje v pololetní finanční zprávě zakladatel Primoca Vladimír Semetkovský s tím, že na druhou polovinu letoška má Primoco naplánovanou dodávku celkem 30 svých dronů.

„Společnost dnes již není stejnou společností jako před rokem. Vyrostli jsme nejen objemem zakázek a počtem zaměstnanců, ale především schopnostmi, organizací, infrastrukturou, technologiemi a rozsahem projektů, o které se můžeme ucházet. A právě to považujeme za nejdůležitější skutečnost prvního pololetí roku 2026,“ dodává.

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Navzdory slabšímu prvnímu pololetí vedení společnosti nadále počítá s dosažením cílů, které si stanovilo již dříve. Celkové tržby Primoca za rok 2026 by se měly vyšplhat na úroveň devíti set milionů až jedné miliardy korun. EBITDA by pak měla pohybovat mezi 225 až 300 miliony. Pakliže se tyto plány skutečně podaří naplnit, znamenalo by to meziroční růst v průměru o 144, respektive 80 procent.

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