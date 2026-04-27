Primoco letí. Český výrobce dronů vloni poprvé v historii získal nové kontrakty v hodnotě přes miliardu korun

Redakce
Včera
Tržby ve výši 389 milionů korun, více než 104milionový čistý zisk a EBITDA takřka na 146 milionech při schopnosti dlouhodobě generovat provozní marži v rozmezí 30 až 40 procent. Takové jsou základní finanční statistiky české firmy Primoco UAV za rok 2025.

Ten byl pro tuzemského výrobce bezpilotních prostředků přelomový, neboť v něm společnost zakladatele Ladislava Semetkovského vůbec poprvé v historii získala nové kontrakty na dodávky svých dronů Primoco One 150 v hodnotě přesahující magickou jednu miliardu korun. Konkrétně si jich u ní klienti vloni objednali dvaačtyřicet kusů.

„Šestnáct strojů jsme zákazníkům předali již do konce roku 2025, zbývající dodávky se promítnou do hospodaření roku 2026,“ upřesnil Semetkovský s tím, že mezi významné uzavřené transakce patřila dodávka bezpilotního řešení pro španělskou civilní stráž Guardia Civil v hodnotě 100 milionů.

Co se plánů na následující měsíce a roky týče, díky dostatečnému objemu hotovosti na účtech, který se meziročně více než zdvojnásobil na téměř půl miliardy korun, se vedení společnosti chystá zafinancovat svůj další rozvoj výhradně z vlastních zdrojů bez potřeby externího dluhu. Současné záměry přitom zahrnují nový výrobní a administrativní areál v Písku za 750 milionů korun, jenž Primocu umožní navýšit do roku 2028 výrobní kapacitu až na 300 letounů ročně, tedy trojnásobek nynější úrovně. Do letošního června by pak také firma na svém letišti v Písku Krašovicích měla otevřít zbrusu nové výcvikové centrum a hangár.

