Prima v pondělí spustila svůj nový sportovní kanál. Zpočátku bude plný záznamů

Počínaje pondělím 17. srpna mají čeští diváci k dispozici nový sportovní kanál. Postarala se o něj televize Prima, která jeho prostřednictvím chce fanouškům nabídnout širokou škálu domácích i zahraničních soutěží.
Sportovní nadšenci se mohou těšit na zápasy fotbalové Chance Národní Ligy i hokejové Maxa ligy, kromě toho se zde objeví rovněž utkání florbalové Livesport Superligy nebo světového beachvolejbalu. Stanice zároveň přinese duely z předkol Evropské a Konferenční ligy či vybrané zápasy basketbalového týmu ZVVZ USK Praha.
„Prima sport startuje a tempo bude postupně zvyšovat a směřovat k jasnému cíli – stát se oblíbenou sportovní televizní stanicí. Naše programové schéma se bude postupně rozšiřovat, se začátkem ligových soutěží bude více přímých přenosů, nové sporty, ale například i dokumenty. Ve zcela unikátním pořadu Loop navíc představíme i desítky různých sportovních eventů, které se konají po celé České republice. Závod pro nás teprve začíná,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
Jak dodává náš sesterský web Lupa.cz, spuštění nového kanálu se neobešlo bez komplikací. „V programových průvodcích se objevily pořady kanálu Prima Sport na první týdny vysílání. Kmnoha znich ale chybí izákladní informace, protože stanice zveřejnila jenom názvy. Ani na oficiálních stránkách nejde často určit, jestli se zrovna vysílá repríza, nebo jde opremiéru a přímý přenos. Navíc se údaje ovysílání vrůzných programových průvodcích rozcházejí, často dost zásadně,“ píše kolega Filip Rožánek s tím, že v pondělí od 9:55 stanice zopakovala záznam sobotního utkání národní fotbalové ligy FC Silon Táborsko – Slezský FC Opava, zatímco odpoledne jsou na programu pro změnu záznamy z turnaje plážového volejbalu Hamburg Beach Pro Tour.
Vznik nového českého sportovního kanálu umožnila dohoda skupiny Prima se společností Perinvest Group, jež v minulosti provozovala program Sporty TV, který vysílal od předloňského března. Nešlo nicméně o převod vysílací licence jako takový, Prima převzala tým a vysílací práva, avšak samotná stanice, která má produkční zázemí v hlavní budově společnosti v pražských Strašnicích, je její vlastní.
Na nový kanál se mohou těšit jak uživatelé Skylinku a FreeSatu, tak zákazníci Magenty TV, Vodafone TV i Oneplay.