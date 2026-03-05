Přes pět milionů prodaných her. České studio Bohemia Interactive dosáhlo nejvyšších tržeb i zisku v historii

Jedno z nejvýznamnějších českých videoherních studií Bohemia Interactive loni zaznamenalo dosud nejúspěšnější rok. Firma totiž dosáhla tržeb přes 1,7 miliardy korun a její zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se vyšplhal na více než 1,2 miliardy korun. Obě hodnoty jsou přitom nejvyšší ve 26leté historii společnosti.
„Výsledky za rok 2025 potvrzují výhody našeho dlouhodobého přístupu k hernímu vývoji. Hry od Bohemia Interactive si díky kontinuální péči našich vývojářů a úžasné komunitě uchovávají vysokou kvalitu a znovuhratelnost po dlouhá léta,“ uvedl Slavomír Pavlíček, spoluzakladatel a finanční ředitel Bohemia Interactive.
České studio loni prodalo celkem 5,04 milionu svých her a rozšiřujícího obsahu (DLC) napříč všemi hlavními videoherními platformami, kam kromě klasických počítačů spadá také Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vůbec nejprodávanějším titulem se stala vojenská simulace Arma Reforger (1,6 milionu prodaných kusů), následoval postapokalyptický survival DayZ (916 tisíc kopií základní hry + 304 tisíc kopií DLC) a vojenský sandbox Arma 3 (890 tisíc kopií základní hry + 990 tisíc DLC).
Největším odbytištěm zůstaly Spojené státy americké, které dosáhly 42procentního podílu na celkových prodejích. Druhým nejvýznamnějším trhem pak byla se 25procentním podílem Evropa, třetí příčku obsadila se čtyřmi procenty Kanada.
Alespoň jednu hru od Bohemia Interactive si v roce 2025 zahrálo celkem 20,8 milionu hráčů po celém světě. Největší oblibě se přitom těšil titul DayZ s 10,5 miliony ročních aktivních uživatelů, střílečka Vigor si připsala 4,8 milionu hráčů.
„Máme za sebou mimořádně úspěšný rok. Ale to hlavní nás teprve čeká. Dále masivně investujeme do výzkumu a vývoje. Klíčový je zejména vývoj naší vlastní technologie Enfusion a příprava Arma 4, dosud největší hry od Bohemia Interactive. Vedle našich vlastních her roste i projekt Bohemia Incubator, díky kterému pomáháme na svět hrám menších studií. Díky tomu již brzy vyjde třeba velmi očekávaná hra Everwind od polského studia Enjoy,“ uzavřel Marek Španěl, spoluzakladatel a šéf Bohemia Interactive.