Menu Zavřít

Přes pět milionů prodaných her. České studio Bohemia Interactive dosáhlo nejvyšších tržeb i zisku v historii

Jan Boháč
Dnes
Spoluzakladatelé herního studia Bohemia Interactive Marek Španěl a Slavomír Pavlíček
Autor: Bohemia Interactive

Jedno z nejvýznamnějších českých videoherních studií Bohemia Interactive loni zaznamenalo dosud nejúspěšnější rok. Firma totiž dosáhla tržeb přes 1,7 miliardy korun a její zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se vyšplhal na více než 1,2 miliardy korun. Obě hodnoty jsou přitom nejvyšší ve 26leté historii společnosti.

„Výsledky za rok 2025 potvrzují výhody našeho dlouhodobého přístupu k hernímu vývoji. Hry od Bohemia Interactive si díky kontinuální péči našich vývojářů a úžasné komunitě uchovávají vysokou kvalitu a znovuhratelnost po dlouhá léta,“ uvedl Slavomír Pavlíček, spoluzakladatel a finanční ředitel Bohemia Interactive.

Hrajete videohry?

Zobraz výsledek

České studio loni prodalo celkem 5,04 milionu svých her a rozšiřujícího obsahu (DLC) napříč všemi hlavními videoherními platformami, kam kromě klasických počítačů spadá také Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vůbec nejprodávanějším titulem se stala vojenská simulace Arma Reforger (1,6 milionu prodaných kusů), následoval postapokalyptický survival DayZ (916 tisíc kopií základní hry + 304 tisíc kopií DLC) a vojenský sandbox Arma 3 (890 tisíc kopií základní hry + 990 tisíc DLC).

Největším odbytištěm zůstaly Spojené státy americké, které dosáhly 42procentního podílu na celkových prodejích. Druhým nejvýznamnějším trhem pak byla se 25procentním podílem Evropa, třetí příčku obsadila se čtyřmi procenty Kanada.

Alespoň jednu hru od Bohemia Interactive si v roce 2025 zahrálo celkem 20,8 milionu hráčů po celém světě. Největší oblibě se přitom těšil titul DayZ s 10,5 miliony ročních aktivních uživatelů, střílečka Vigor si připsala 4,8 milionu hráčů.

Češi opět ukázali, že jejich videohry jsou světové. Nové Kingdom Come od Warhorse Studios je aktuálně nejprodávanějším titulem vůbec
Přečtěte si také:

Češi opět ukázali, že jejich videohry jsou světové. Nové Kingdom Come od Warhorse Studios je aktuálně nejprodávanějším titulem vůbec

„Máme za sebou mimořádně úspěšný rok. Ale to hlavní nás teprve čeká. Dále masivně investujeme do výzkumu a vývoje. Klíčový je zejména vývoj naší vlastní technologie Enfusion a příprava Arma 4, dosud největší hry od Bohemia Interactive. Vedle našich vlastních her roste i projekt Bohemia Incubator, díky kterému pomáháme na svět hrám menších studií. Díky tomu již brzy vyjde třeba velmi očekávaná hra Everwind od polského studia Enjoy,“ uzavřel Marek Španěl, spoluzakladatel a šéf Bohemia Interactive.

  • Našli jste v článku chybu?

Anketa

Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Evropský obranný průmysl zažívá boom. Přibývá nových startupů i lidí ochotných do něj investovat

Dnes

Dopady války s Íránem mohou trhy vstřebávat i několik týdnů, tvrdí šéf Goldman Sachs Solomon

Dnes

Loňský rok byl jedním z nejtěžších vůbec, přiznává šéf Bushmana. Úprava evropské legislativy pomůže, narovnání podmínek ale ještě potrvá

Včera

Penta zrychluje expanzi na britský trh. V Londýně postaví 373 nových bytů za více než 300 milionů liber

Včera

Chytré brýle, sluchátka i přívěsky s AI. Apple a spol. vyvíjejí zařízení, která mají snížit množství času tráveného na mobilu

Včera

Američané „hlasují nohama“ a USA opouštějí ve velkém. Láká je Evropa i Asie, v Česku se za dekádu jejich počet zdvojnásobil

3. 3. 2026

Startup Antiverse získal 190 milionů na vývoj protilátek proti neléčitelným nemocem. Investiční kolo vedli čeští Soulmates Ventures

3. 3. 2026

K jednorožci mají zase o krok blíž. Český fintech Flowpay kupuje německý Tapline a posiluje svoji přítomnost v zahraničí

3. 3. 2026

Ráj investorů se mění v zónu nejistoty. Íránské rakety otřásly nejen Dubají samotnou, ale i tamním realitním trhem

2. 3. 2026

Barel ropy za sto dolarů? Dle analytiků je takový scénář zatím nepravděpodobný, benzín a nafta v Česku i tak podraží