Přes crowdfundingovou platformu Fingood Češi letos investovali tři čtvrtě miliardy. Nejvíce peněz teklo do developerských projektů

Češi si oblíbili investování. Jen přes crowdfundingovou platformu Fingood letos tuzemským firmám poskytli finance v celkové výši 734 milionů korun. To je oproti loňsku téměř 140procentní nárůst. Ke konci září proteklo skrze český startup už celkem 1,7 miliardy, dvoumiliardového milníku prý společnost dosáhne ještě v tomto roce. Objem letošních investic pak přesáhne miliardu korun.





„Potkává se silná poptávka z obou stran – české střední firmy mají výrazně ztížené možnosti financování, na druhé straně investoři hledají nové způsoby zhodnocení svých úspor,“ uvádí generální ředitel Fingoodu Vít Endler s tím, že investory lákají hlavně nadstandardní výnosy. Ty v letošním roce dosahují průměru 11,77 procenta.





Oblíbené jsou zejména developerské projekty, do kterých míří 67 procent investic, dalších 15 procent končí v průmyslových a výrobních firmách. „V téměř 300 financovaných projektech ale najdeme zastoupení napříč celou ekonomikou, poměrně časté jsou investice do sektoru služeb nebo spotřebního zboží, máme dokonce i investice do jiných finančních společností,“ říká ředitel.

Investiční crowdfundingové financování firmy dle něj volí kvůli složitým podmínkám ze strany bank. „V některých odvětvích, jako je například development, financování prakticky zamrzlo,“ upozorňuje Endler. Výběrem Fingoodu projde zhruba jedna firma ze čtyř, přičemž přísným sítem se snaží předejít problémům se splácením. Momentálně je tak po splatnosti delší než 30 dnů či ve fázi vymáhání pouhé jedno procento společností.

Čtyři roky starý tuzemský startup se aktuálně uchází o licenci České národní banky, s kterou by od listopadu měly fungovat všechny crowdfundingové platformy. Nicméně, dle Endlera, se novými pravidly Fingood řídí už dnes. „Nedávno jsme například spustili nový důkladný ratingový systém. Nová regulace tak nebude znamenat žádné dodatečné požadavky na zajištění nebo změny pravidel při stanovování úrokové sazby nebo splatnosti investice,“ uzavírá Endler.