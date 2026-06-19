Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 30 let, nedávno vyrobila rekordní množství energie

Česká přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně zítra oslaví 30 let od svého uvedení do provozu. Unikátní technické dílo patřící Skupině ČEZ je vůbec největší a nejvýkonnější přečerpávací elektrárnou v naší zemi, přičemž od 20. června 1996 vyprodukovalo přibližně 12,8 terawatthodin energie. Průměrný elektromobil by díky ní urazil přes 75 miliard kilometrů a obkroužil by zeměkouli více než 1,8milionkrát.
Historie celého projektu sahá až do 60. let minulého století, kdy byl pro vybudování přečerpávací elektrárny vybrán masiv Mravenečníku poblíž obce Loučná nad Desnou v dnešním Olomouckém kraji. Samotná výstavba pak začala v květnu 1978, po několika letech byla ale z politických důvodů přerušena, přičemž definitivní rozhodnutí stavbu dokončit padlo až po roce 1989.
„Dík za Dlouhé stráně patří vizionářům, kteří před desítkami let projekt vymysleli, lidem, kteří ji před třiceti lety oživili, i těm, kteří v ní za celou tu dobu pracovali a dodnes pracují,“ řekl ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
Zatímco dříve byla elektrárna v provozu většinou jen dvakrát denně, když v noci spotřebovávala přebytečnou energii čerpáním vody do horní nádrže a v denní špičce naopak dodávala chybějící elektřinu, nyní ji dispečeři přepínají z čerpadlového do turbínového režimu i několikrát denně. Dlouhé stráně totiž pomáhají při stabilizaci sítě, ať už jde o vyrovnávání výkonu obnovitelných zdrojů, okamžitou náhradu výpadku velkého uhelného nebo jaderného bloku nebo spotřebování náhlých přebytků elektřiny, které by mohly poškodit přenosové linky.
I díky zásadnímu významu elektrárny do ní skupina ČEZ pravidelně investuje, přičemž třeba v letech 2024 až 2025 zamířilo do modernizace a oprav více než 800 milionů korun. Dlouhé stráně jsou tedy i po 30 letech provozu ve velmi dobré kondici, což potvrzuje třeba fakt, že v březnu 2026 dodaly do sítě rekordních 83,073 GWh elektřiny.
Kromě výroby elektřiny jsou ale Dlouhé stráně velmi významné také pro turistický ruch. Díky své unikátnosti areál ročně navštíví zhruba sto tisíc lidí, přičemž zhruba třetina z nich absolvuje i komentovanou exkurzi. V ní si účastníci nejdříve s virtuálními brýlemi prohlédnou nepřístupné útroby elektrárny, pak se vydají do podzemní strojovny, a nakonec vyjedou autobusem k horní nádrži, která je umístěna ve výšce 1 350 metrů nad mořem.