Pražské letiště plánuje rozsáhlý rozvoj. Nové investice do budov i služeb vyjdou na 32 miliard korun

Nová přímá spojení, podstatné rozšíření obou terminálů, tisíce parkovacích míst navíc i stovky nových hotelových pokojů. Tak má podle dnes představených plánů vypadat budoucnost pražského letiště Václava Havla, které chce do svého rozvoje v následujících deseti letech investovat přibližně 32 miliard korun. Kromě toho by se letiště mělo dočkat i dlouho plánovaného vlakového spojení, které postupně buduje Správa železnic.





V rámci rozvoje a rozšíření stávajících terminálů má dojít k navýšení kapacity na 21,2 milionů cestujících a zdvojnásobení špičkové hodinové kapacity. „Zlepšíme tím komfort pro cestující a umožníme přesun části Schengenského provozu do Terminálu 1. Rozšíření kapacity Terminálu 2 pak zajistí multifunkční provoz a flexibilitu v obou režimech Schengen a non Schengen. Jednotliví dopravci navíc budou mít přidělený k odbavení vždy jen jeden konkrétní terminál a zlepší se tím i orientace pro cestující,“ uvedl výkonný ředitel provozu letiště Martin Kučera.





Pražské letiště chce také do roku 2030 navýšit počet přímých spojení na 200 z nynějších 160. Přibýt by pak měly i dálkové linky, jejich počet se má zvýšit ze současných 21 na 37. Podle vyjádření předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose pro E15 je zvažováno zavedení či obnovení linek do Filadelfie, Chicaga, Šanghaje, Dillí či Hanoje.

V rámci rozvojových plánů Letiště Praha myslí také na udržitelnost a chce se zaměřit i na snížení emisí oxidu uhličitého. Díky tomu má být celý areál do roku 2030 uhlíkově neutrální, a v plánu je také snížení hlukové zátěže. Potřebu rozvoje Letiště Praha podle nedávného průzkumu podporuje přes 90 procent dotázaných Čechů.