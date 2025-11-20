Pražská Pařížská ulice je 19. nejdražší na světě. Žebříček nově vede New Bond Street v Londýně

Tradiční žebříček Main Streets Across the World (MSATW) od realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield, respektive jeho již 35. vydání, letos opanovala londýnská New Bond Street. Právě tato ulice ležící v městském obvodu Westminster je tak soudě dle výše nájemného nejdražší nákupní třídou na světě.
Jeden metr čtvereční prodejní plochy si zde lze pronajmout za 20 482 eur, tedy v přepočtu nějakých 495 tisíc korun. Ještě před rokem přitom byla výše nájemného o 22 procent nižší.
S drobným odstupem za New Bond Street se s cenovkou rovných 20 tisíc eur (asi 484 tisíc korun) za čtvereční metr umístila milánská Via Montenapoleone. Až třetí příčku pak obsadila slavná newyorská Upper Fifth Avenue, kde si majitelé místních nemovitostí účtují za každý metr 18 359 eur, respektive necelých 444 tisíc korun.
Nejdražší ulicí v Česku je, stejně jako v loňském roce, pražská Pařížská, táhnoucí se od Staroměstského náměstí k Čechově mostu. Nájemníci tady musejí počítat s cenou 2 820 eur (přes 68 tisíc korun) za metr čtvereční. Celkově je pak Pařížská 19. nejdražší ulicí na světě.
„Pařížská ulice je již dlouhodobě vstupní branou pro luxusní značky do regionu střední a východní Evropy. Každý rok zde otevírají nové obchody světové značky, což potvrzuje její výjimečné postavení. Praha se tak řadí mezi nejžádanější evropské destinace pro přední retailové značky včetně těch luxusních,“ nechal se slyšet Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních jednotek ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield, podle které zde jen letos otevřely své první pobočky například značky Max Mara, Pasquale Bruni, Grenardi či Damiani.