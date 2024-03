Prazdroj vloni prodal více piv než v roce 2022. Dařilo se hlavně ležákům a čepovanému nealku

Domácí prodeje Plzeňského prazdroje se vloni meziročně zvýšily o 1,2 procenta. Celkem značka ve sledovaném období prodala 7,36 milionu hektolitrů piv, přičemž odbyt se zvýšil jak v hospodách a restauracích, tak současně i v obchodech.





Pokud jde čistě o pivo čepované, v jeho případě narostly prodeje Prazdroje o 1,1 procenta. To jinými slovy znamená, že více než 35 procent jeho produkce si Češi vychutnali právě v hospodách a restauračních zařízeních. „Mám radost, že se nám daří objem sudového a tankového piva po covidu mírně zvyšovat. Je to především proto, že každoročně investujeme do podpory hospod. Letos jsme na to vyčlenili téměř půl miliardy korun. I díky tomu se nám daří udržovat a rozvíjet unikátní hospodskou kulturu, kterou v Česku máme,“ nechal se slyšet obchodní ředitel firmy Roman Trzaskalik.





O celá tři procenta pak vloni narostl objem prodejů ležáků. Na ty přitom Češi podle Trzaskalika nedají dopustit dlouhodobě: „Lidé si chtějí dopřát ten nejlepší zážitek a čím dál víc si vybírají piva s plnou a výraznou chutí. Oblibu ležáků dokladuje loňský růst Pilsner Urquell, ale také Radegast 12. Jsou to piva s vyšší hořkostí, která jsou velmi oblíbená u generace X a tradičních milovníků piv. Výrazné navýšení zájmu, a tedy i prodejů, pak loni zaznamenal ležák Gambrinus 12, a to o víc než 11 procent, to nás opravdu těší.“

Stranou každopádně nezůstává ani pivo nealkoholické, ba naopak i jeho obliba postupem času narůstá. Ostatně i proto si Plzeňský prazdroj vloni pro své zákazníky připravil hned dvě novinky, to když k Birellu přibyl Kozel nealko a také Peroni 0.0.

„Výrazný růst jsme v roce 2023 zaznamenali především u čepovaného Birellu, a to o neuvěřitelných 17 procent. Tahounem je zejména čepovaná ochucená varianta Pomelo&Grep,“ dodal Trzaskalik s tím, že prodeje v obchodech se v roce 2023 meziročně navýšily o 1,3 procent, přičemž navzdory zvyšujícímu se zájmu o plechovky lidé stále nejčastěji sahali po pivech v tradičních vratných lahvích ze skla.