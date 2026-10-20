Praha má Lucernu, Pec KlonDike. Šéfka legendárního horského klubu žádá veřejnost skrze crowdfunding o pomoc

Proslulejší klub byste na území KRNAPu našli jen stěží. Koncerty, diskotéky i další kulturní akce se v KlonDiku v Peci pod Sněžkou pořádají, s trochou nadsázky, odnepaměti. Bude-li tomu tak i nadále, je ale v těchto chvílích poněkud nejisté.
Známý „lokál“ nacházející se v těsném sousedství ikonického Horizontu musí kvůli požadavkům na lepší požární zabezpečení doznat stavebních úprav, jejichž náklady se mohou vyšplhat až na 2,5 milionu korun. A to ještě před začátkem letošní zimní sezony.
Navštívili jste někdy klub KlonDike v Peci?
Provozovatelce KlonDiku Michaele Boudové taková investice podle vlastních slov dlouho nedávala smysl, neboť má zmíněný klub v pronájmu, přičemž výpovědní lhůta činila pouhý půlrok. Díky následné dohodě s majitelem, jež počítá s dalšími třemi a půl roku a výhledem na možné pokračování, se ale situace změnila.
Naneštěstí, to je pouze první část problému. Dohoda totiž zároveň říká, že financování stavebních úprav musí zajistit právě klub. Jeho provoz nicméně investici nepokryje. „Běžný provoz KlonDiku není tak ekonomicky silný ani stabilní, abych si mohla dovolit takový risk udělat sama. Ekonomicky by to smysl nedávalo,“ přiznává Boudová.
Má-li klub fungovat i nadále, musí se stavebními úpravami začít během několika týdnů. I proto se provozovatelka rozhodla obrátit s žádostí o pomoc na veřejnost, ta může podnik podpořit prostřednictvím kampaně Zachraň KlonDike na platformě Hithit.
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V úterý dopoledne bylo v rámci prvního milníku ze tří z cílové částky 700 tisíc korun vybráno necelých 220 tisíc, tedy zhruba 31 procent. Akce potrvá ještě dalších 26 dní.
„Další možností je nákup podpůrných vstupenek na koncerty. Vedle běžného vstupného jsou v nabídce varianty Zachraň KlonDike s příspěvkem jeden tisíc korun a Jsem mecenáš s příspěvkem dva tisíce korun. Klub zároveň hledá firmy a další partnery, kteří by se do jeho záchrany chtěli zapojit,“ říká Boudová a doplňuje: „Ta zpětná vazba od lidí a uvědomění, kolik komunitních věcí je na KlonDike navázaných, mě přesvědčily, že to nechci rychle vzdát. Chci udělat maximum pro to, aby mohl pokračovat.“