Praha, Brno, Ostrava. Primark otevřel svoji první pobočku v Moravskoslezským kraji

Irský oděvní řetězec Primark rozšiřuje své působení v Česku. Po Praze a Brně nyní otevřel první prodejnu v Moravskoslezském kraji. Konkrétně jde o provozovnu v tamním Avion Shopping Parku Ostrava, která se rozkládá na ploše přibližně 3 100 metrů čtverečních.
Společnost do nové pobočky investovala více než devět milionů eur a díky jejímu vzniku by mělo být vytvořeno zhruba sto nových pracovních míst. „Dnešní otevření je výsledkem mnohaměsíční práce celého týmu a jsem rád, že konečně můžeme přivítat naše první zákazníky. Jsem přesvědčen, že ocení nejen náš široký sortiment zboží za dostupné ceny, ale také moderní prostředí nové prodejny a pohodlnější nakupování díky našim prvním samoobslužným pokladnám v České republice,“ nechal se slyšet Maciej Podwojski, ředitel Primarku pro střední a východní Evropu.
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Ostravská prodejna je v pořadí čtvrtou provozovnou na území ČR. Další se nacházejí v Praze na Václavském náměstí a v Metropoli Zličín a také v brněnské Olympii. „Otevření této značky je významným rozšířením nabídky centra a potvrzuje naši snahu přinášet návštěvníkům služby a značky, které odpovídají jejich potřebám a očekáváním. Věříme, že Primark bude přínosem nejen pro naše návštěvníky, ale také pro další rozvoj celého centra,“ dodal Ferhan Topal ze skupiny Ingka Centres, pod kterou zmíněné ostravské centrum spadá.