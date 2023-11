PPL otevřelo ve středních Čechách své další nové depo. Denně odbaví až 15 tisíc zásilek a nabídne na 130 pracovních míst

Ve čtyřtisícovém Kostelci nad Černými lesy ležícím v okrese Praha-východ funguje od listopadu zbrusu nové logistické depo. Má ho na svědomí společnost PPL CZ, která zde vystavěla halu o celkové rozloze 19 tisíc čtverečních metrů, v níž by měla zvládat odbavit až 15 tisíc zásilek denně.





„Depo v Kostelci je již čtvrtou velkou událostí v zahušťování naší sítě za poslední rok. Rozšiřováním infrastruktury se dostáváme významně blíže zákazníkům a spotřebitelům a posilujeme kvalitu a kapacitu naší sítě,“ nechal se slyšet Petr Basák, obchodní ředitel zmíněné společnosti.





„Jsme připraveni integrovat nové depo v Kostelci do naší sítě tak, aby se hned od prvopočátku stalo efektivním provozem a podpořilo jedinečnost stabilní a flexibilní sítě PPL. Zároveň jsme připraveni zvládat nejen sezonní výzvy, ale plnit dohody a očekávání našich zákazníků,“ doplnil s tím, že depo nabídne na tři desítky nových pracovních příležitostí a další stovku v návazných činnostech ve skladech a v dopravě. Tu bude mimo jiné zajišťovat 60 nových dodávek.

Součástí projektu byla též revitalizace okolní krajiny, která k pozemku náleží. Ta zahrnovala vyčistění a kultivaci rybníku či výsadbu stromů a další zeleně. A zelená by do budoucna měla být i samotná střecha nacházející se nad kancelářskou částí budovy – stát by tak mělo na jaře příštího roku.

„V rámci naší dlouhodobé udržitelné strategie jsme tento prostor přetvořili v místo, které nyní slouží nejen jako součást logistické sítě PPL, ale také přírodě a místní komunitě. Díky své energetické účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí představuje nové depo v Kostelci nad Černými lesy jednu z dalších vlajkových lodí závazku udržitelné strategie společnosti PPL CZ,“ doplnil její šéf Petr Horák.