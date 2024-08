Poptávka po průmyslových nemovitostech v druhém čtvrtletí rostla. Vyšší je i míra neobsazenosti

První čtvrtletí letošního roku bylo pro trh s průmyslovými nemovitostmi nejslabší za posledních 13 let. Nyní se zdá, že se hrubá realizovaná poptávka ve druhém čtvrtletí odrazila ode dna. Od dubna do června odpovídala 462 900 metrům čtverečním, celkem za první pololetí činila 622 000, což ale stále představuje 33procentní meziroční pokles.





Mezikvartálně pak zpomalila rychlost, jakou byly nové prostory dodávány. Od dubna do června jich přibylo „jen“ 117 500 metrů čtverečních. Jejich objem by měl do konce roku však výrazně vzrůst. Vyplývá to z informací společnosti Colliers, jež poskytuje služby v oblasti komerčních nemovitostí.

„Dle dostupných údajů by mělo přijít na trh celkem 658 200 metrů čtverečních. Největší stavební aktivita je momentálně v Karlovarském kraji, kde se nachází plných 36 procent všech prostor ve výstavbě, dále v Moravskoslezském kraji a v Praze a Středočeském kraji,“ říká Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers. Do konce roku by pak celková rozloha industriálních ploch k pronájmu měla přeskočit hranici 12 milionů metrů čtverečních.

Dobrou zprávou pro investory by mohla být skutečnost, že po třech letech extrémně nízké míry neobsazenosti a velmi omezeného množství dostupných prostor na trhu se v uplynulém kvartálu míra neobsazenosti zvýšila o 88 bazických bodů na 2,92 procenta. Očekává se navíc i její další růst.

Nutno podotknout, že v číslech Colliers nejsou započítány prostory k podnájmu a zakonzervované projekty čekající na své nájemce. Skutečná míra neobsazenosti tak odpovídá číslům sousedních zemí, tedy osmi a osmi procentům v Polsku a pěti procentům na Slovensku.