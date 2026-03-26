V přepočtu až o sedm korun za litr méně. Polsko sníží daně u pohonných hmot a zastropuje i jejich ceny

Čerpací stanice ORLEN s automatizovanou prodejnou COOP v Panenském Týnci.
Autor: Vojtěch Hájek, FOTO STUDIO H
Čerpací stanice ORLEN s automatizovanou prodejnou COOP v Panenském Týnci.

Polsko výrazně sníží daně u pohonných hmot. Premiér Donald Tusk ve čtvrtek oznámil, že DPH na paliva klesne z 23 % na 8 % a snížena bude i spotřební daň na pohonné hmoty. Polští řidiči by měli pokles ceny zhruba o 1,2 zlotého na litr (zhruba o 7 korun) pocítit ještě před velikonočními svátky.

Aby se slevy skutečně promítly do cen u pump a neskončily v marži obchodníků, plánuje vláda zároveň zavést maximální maloobchodní cenu pohonných hmot. Zvažuje se také zavedení daně z neočekávaných příjmů pro ropné společnosti a také případná opatření, aby se zabránilo motoristům ze zahraničí v rozsáhlých nákupech pohonných hmot u polských čerpacích stanic.

Polskotomto postupu není v Evropě osamocené. Cenové stropy na paliva již zavedlo například Rumunsko nebo Maďarsko. Důvodem jsou rychle rostoucí velkoobchodní ceny ropy, které od konce února vyletěly přibližně o 50 % v návaznosti na vojenský konflikt v oblasti Perského zálivu.

Slovensko kvůli tomu zavedlo systém, kdy auta se zahraničními poznávacími značkami platí na čerpacích stanicích více než domácí vozidla. Stejný krok Tusk podle agentury Reuters nevylučuje. „V případě potřeby nebudeme s použitím takových nástrojů váhat,“ řekl. „Budeme několik dní sledovat, zda situace taková opatření vyžaduje,“ dodal.

