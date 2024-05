Podpora ekonomické migraci. CzechTrade pomůže českým firmám získat kvalifikované pracovníky ze třetích zemí

Nedostatek pracovních sil na trhu práce dlouhodobě trápí mnoho tuzemských společností. S tímto závažným problémem by jim však nyní mohla pomoci služba agentury CzechTrade s názvem Podpora ekonomické migraci. Jejím hlavním cílem je dostat do Česka kvalifikované zahraniční pracovníky, což by mělo podpořit konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky.





Novou službu lze pro získání zaměstnanců využít pouze v několika vybraných zemích, které jsou součástí vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Konkrétně se jedná o Filipíny, Srbsko, Černou Horu, Indii, Kazachstán, Gruzii, Arménii a Ukrajinu.





„Firmy, které potřebují zahraniční zaměstnance, často neví, na koho se v dané třetí zemi obrátit. Právě to bude náplní naší nové služby. Zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade disponují odbornými znalostmi daného trhu a kontakty na prověřené agentury nebo konzultační firmy. Čas a práci, kterou by společnosti strávily nad hledáním vhodných personálních agentur, vykryjí naši zástupci za ně. Firmy tedy mohou mít jistotu, že jim bude doporučena prověřená personální agentura,“ řekl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Služba Podpora ekonomické migraci se má zaměřit především na řidiče, svářeče, elektrikáře a elektromechaniky, montážní dělníky, zedníky, strojírenské dělníky, truhláře stejně jako na řidiče a strojvedoucí, pracovníky v zemědělství, opraváře či pracovníky evidence dat a archivů.

„České firmy, ale i zahraniční investoři u nás dlouhodobě volají po více možnostech zaměstnávat pracovníky ze zahraničí. Program kvalifikovaný zaměstnanec jim s tím má pomoci, chceme se ale více zaměřit na země, kde se dlouhodobě nedaří naplňovat kapacitu pro lákání pracovní síly ze zahraničí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.