Po 18 letech zpět v plné kráse. Průmyslový palác se po rekonstrukci znovu otevře veřejnosti

Pražské Výstaviště patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli, jen vloni do jeho areálu zavítaly téměř tři miliony lidí. Po čtyři a půl roku trvající rekonstrukci, která vyšla zhruba na tři miliardy korun, se nyní vrací také jeho nejvýraznější dominanta – Průmyslový palác se po 18 letech od požáru znovu oficiálně otevře veřejnosti ve čtvrtek 24. září. Při té příležitosti je pro návštěvníky připraven i doprovodný program, jenž bude stejně pestrý jako historie celého areálu.
Samotné Výstaviště vzniklo pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891. Za tu dobu se Průmyslový palác stal dějištěm mnoha velkých výstav a společenských událostí. V období socialismu celý areál získal přezdívku Fučíkárna, následně přečkal divoké devadesátky a v posledních letech prochází postupnou revitalizací. K ní patří i zmíněná rekonstrukce paláce, která obnovila jeho původní charakter a zároveň do historické stavby začlenila technologie 21. století. Na opravě se podílelo sdružení společností Avers, Syner a Metrostav.
Návrat paláce doprovodí několik akcí, které návštěvníkům přiblíží historii budovy i samotnou rekonstrukci. Před ním bude zdarma přístupná venkovní výstava Obnova v rukou mistrů, jež ukáže práci restaurátorů a dalších specialistů podílejících se na obnově historických konstrukcí, vitráží, kovových dekorací či fasády. Zájemci se mohou vydat také na komentované prohlídky.
Další příležitost prohlédnout si obnovenou stavbu nabídne Designblok od 7. do 11. října 2026. Osmadvacátý ročník mezinárodní přehlídky designu a módy s tématem Světlo se letos uskuteční mimo jiné právě v Průmyslovém paláci. Ještě předtím se v jeho historické střední hale bude 6. a 7. října konat konference Designblok Talks, jež má být první akcí po jeho znovuotevření.
Zcela jiný pohled na návrat slavné budovy nabídne multimediální umělecký projekt Jak se dotknout nebe dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. Historii areálu pak zachytí obrazová publikace Planeta Výstaviště, která prostřednictvím fotografií českých autorů nabídne pohled na téměř 150 let jeho existence, v nichž se odrážely velké dějiny i každodenní život.