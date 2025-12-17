Pilotů je málo. Emirates uspořádá jejich nábor i v Praze

Být pilotem dopravního letadla patří mezi ty druhy povolání, o nichž s trochou nadsázky sní snad každý malý kluk. A přestože to nemusí být na první pohled zcela zřejmé, faktem je, že dostat se do kokpitu velkého boeingu či airbusu nemusí být v dnešní době až tak nereálné. Tím spíš když pilotů je po celém světě po odeznění covidové pandemie opět nedostatek.
Mezi aerolinky, které kontinuálně hledají nové první důstojníky (a kapitány) svých letadel, patří i společnost Emirates, jež se řadí mezi nejprestižnější letecké dopravce vůbec. S ohledem na rostoucí poptávku po létání proto v pražském hotelu Radisson Blu uspořádá pilotní náborovou akci, jejímž smyslem není nic jiného než rozšířit své zaměstnanecké řady.
„Piloti společnosti Emirates létají s jednou z nejmladších a nejmodernějších flotil širokotrupých letadel na světě do více než 152 destinací. V nejmodernějším výcvikovém středisku Emirates získají možnost absolvovat komplexní interní výcvik a zároveň působit přímo v Dubaji. Vzhledem k tomu, že náš provoz rozšiřujeme globálně, těšíme se, že do našich řad přivítáme i další piloty z České republiky,“ uvedl Bořivoj Trejbal, Country Manager společnosti Emirates pro ČR.
Akce proběhne ve dnech 24. a 25. ledna 2026. Cílem společnosti je během následujících dvou let nabrat celkem 1 500 pilotů.