Pět hvězdiček, 220 pokojů a výhled na celý „Václavák“. Skupina Pytloun Hotels vybuduje v centru Prahy nový luxusní hotel

Včera
Na Václavském náměstí vznikne nový pětihvězdičkový hotel
Česká skupina Pytloun Hotels hlásí významnou akvizici. Za blíže neupřesněnou částku kupuje od původních majitelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice, kteří oba stojí za společností Alca Group, jednu z budov na Václavském náměstí, v níž na ploše 15 tisíc čtverečních metrů vystaví nový pětihvězdičkový hotel.

Daná nemovitost má číslo popisné 33 a nachází se v těsné blízkosti stanice metra Můstek. Po přestavbě, která by měla být dokončena v průběhu roku 2027, ponese název The Home by Pytloun Hotels a nabídne na 220 pokojů.

„S vybudováním a provozováním hotelu přímo v této lokalitě máme velmi dobré zkušenosti. V dolní části Václavského náměstí v historickém Domě U Zlaté pšenice již provozujeme od roku 2018 náš tehdy první pražský hotel Pytloun Boutique Hotel Prague. Výkonnost všech našich čtyř pražských hotelů a jejich obsazenost v posledních letech stabilně roste a jsem přesvědčen, že díky pokračujícímu rostoucímu zájmu o cestování do Prahy bude i tento náš druhý hotel na Václavském náměstí úspěšný a stane se vlajkovou lodí sítě Pytloun Hotels,“ říká generální ředitel zmíněné společnosti a majitel v jedné osobě Lukáš Pytloun. Vznik nového hotelu na prestižní adrese přinese podle jeho slov do lokality přibližně 150 nových pracovních míst.

