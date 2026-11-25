Společnost Penta Real Estate patřící pod investiční skupinu Penta Investments expanduje už na čtvrtý evropský realitní trh. Firma získala pozemek v prestižní varšavské kancelářské lokalitě, na němž chce postavit více než sto metrů vysokou administrativní budovu s celkovou pronajímatelnou plochou 37 300 metrů čtverečních.
„Varšava je pro nás přirozeným dalším krokem v mezinárodní expanzi. Polský trh dobře známe, v minulosti jsme zde již působili a úspěšně tu podnikají také další společnosti skupiny Penta. Po Londýně tak během jediného roku otevíráme další realitní trh a potvrzujeme naši ambici vybudovat silnou evropskou developerskou skupinu. Nechceme přitom zůstat u jediné investice. Ve Varšavě budujeme vlastní kancelář, kterou v příštím roce výrazně personálně posílíme a prostřednictvím které budeme dál rozšiřovat naše portfolio,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.
Plánovaný projekt jménem Vibe II navržený architektonickým studiem PIG Architekci nabídne celkem 25 nadzemních podlaží, v nichž zhruba tisíc metrů čtverečních zaberou obchodní prostory a služby, zbytek pak bude sloužit kancelářím. Kromě toho má stavba obsahovat čtyřpodlažní podzemní garáže s přibližně 350 parkovacími místy.
V rámci transakce uzavřené s belgickou společností Ghelamco získá Penta Real Estate pozemky určené pro projekt, stavební povolení a související práva. Ghelamco však bude na projektu i nadále spolupracovat jako poskytovatel developerských služeb a koordinátor výstavby.
Penta investuje 10 miliard korun do dvou projektů v Londýně. Cílem je stát se „významným hráčem“ tamního realitního trhu
Podle vedení Penty představuje Polsko jeden z nejvýznamnějších realitních trhů v regionu střední Evropy. Firma, která dnes v České republice, na Slovensku a ve Velké Británii spravuje aktiva přesahující 3,4 miliardy eur (asi 83 miliard korun), se chce v budoucnu na tomto trhu zaměřit především na prémiové kancelářské projekty v centrálních lokalitách a rezidenční výstavbu pro střední a vyšší tržní segment.