Penta Hospitals dál expanduje. V centru Prahy otevřela novou Polikliniku Florenc, do jejího zařízení investovala 130 milionů

Zatím vedle staveniště, ale do budoucna uprostřed nové i celé metropole, otevřela skupina Penta Hospitals CZ v budově Bastionu nové zdravotnické zařízení. Do zařízení Polikliniky Florence investovala zhruba 130 milionů korun a na designu interiéru se podílelo architektonické studio 4DS.
Moderní komplex nabídne pacientům moderní ambulantní péči včetně prevence a více než dvacítku odborností napříč medicínskými obory. Důležitou součástí bude též návaznost na další specializovaná pracoviště v rámci skupiny, která nyní v Česku provozuje 17 nemocnic, desítky ambulancí praktických a specializovaných lékařů, domácí zdravotní péči a 54 domovů pro seniory.
Plynulý průchod od prvního vyšetření až po další služby pomohou pacientům zajistit koordinátorky péče nebo klientské call centrum. Významnou roli bude hrát i moderní vybavení nebo technologie, která využívá umělou inteligenci. Programy jsou určeny jak dospělým, tak dětem, a kromě individuálních klientů se bude centrum věnovat i firmám. Jejich zaměstnancům nabídne komplexní péči včetně preventivních programů, pracovnělékařských služeb a služeb v oblasti BOZP a PO.
„Otevření nové polikliniky Florenc je součástí naší dlouhodobé strategie rozvoje zdravotních služeb. V kombinaci s umístěním na výborně dostupné místo nové Florence přispěje k postupné revitalizaci a proměny celé oblasti,“ dodal partner a spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva.