Penta Hospitals dál expanduje. V centru Prahy otevřela novou Polikliniku Florenc, do jejího zařízení investovala 130 milionů

Jana Chuchvalcová
Dnes
Zatím vedle staveniště, ale do budoucna uprostřed nové moderní čtvrti i celé metropole, otevřela skupina Penta Hospitals CZ v budově Bastionu nové zdravotnické zařízení. Do zařízení Polikliniky Florence investovala zhruba 130 milionů korun a na designu interiéru se podílelo architektonické studio 4DS.

Moderní komplex nabídne pacientům moderní ambulantní péči včetně prevence a více než dvacítku odborností napříč medicínskými obory. Důležitou součástí bude též návaznost na další specializovaná pracoviště v rámci skupiny, která nyní v Česku provozuje 17 nemocnic, desítky ambulancí praktických a specializovaných lékařů, domácí zdravotní péči a 54 domovů pro seniory.

Stříbrné bydlení přitahuje investory. Nových domovů pro seniory v Česku přibývá, limitem je ale nedostatek personálu
Přečtěte si také:

Stříbrné bydlení přitahuje investory. Nových domovů pro seniory v Česku přibývá, limitem je ale nedostatek personálu

Plynulý průchod od prvního vyšetření až po další služby pomohou pacientům zajistit koordinátorky péče nebo klientské call centrum. Významnou roli bude hrát i moderní vybavení nebo technologie, která využívá umělou inteligenci. Programy jsou určeny jak dospělým, tak dětem, a kromě individuálních klientů se bude centrum věnovat i firmám. Jejich zaměstnancům nabídne komplexní péči včetně preventivních programů, pracovnělékařských služeb a služeb v oblasti BOZP a PO.

„Otevření nové polikliniky Florenc je součástí naší dlouhodobé strategie rozvoje zdravotních služeb. V kombinaci s umístěním na výborně dostupné místo nové Florence přispěje k postupné revitalizaci a proměny celé oblasti,“ dodal partner a spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva.

Nejnovější články


Dnes

Od omezování marží obchodníků po pracovní volno navíc a klimatizace nastavené na vyšší teploty. Ropný šok dopadá na celý svět

Dnes

Musk vs. Altman: Soudní spor mezi dvěma vizionáři se blíží. OpenAI, její šéf i Microsoft mohou v případě prohry přijít o hodně

Dnes

Zámky, tvrze i prvorepublikové vily znovu lákají. Historické nemovitosti se vracejí do hry jako stylové bydlení i zajímavá investice

Včera

Býval to docela punk, říkají čeští foundeři o zdejším startupovém prostředí před 10 lety. Ale dokázali jsme, že i z Brna lze prorazit

Včera

Průmyslové srdce Evropy se mění. Útlum německých automobilek otevírá cestu masivnímu rozvoji obranné výroby

Včera

Miluje Porsche, rád závodí, ale také dokáže efektivně řídit schůzky a platí za hardwarového génia. Kdo je příští šéf Applu John Ternus?

Včera

Retro kvíz: Státovky, koruny či haléře. Poznáte české a československé bankovky a mince?

Včera

Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby

21. 4. 2026

Ve dne, v noci, businessem i economy. Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku Leo Expressu z Prahy do Varšavy

21. 4. 2026

Špatný vtip, nebo budoucnost letecké dopravy? Dvouúrovňová sedadla mají novou podobu, jejich designér slibuje vyšší komfort v ekonomické třídě