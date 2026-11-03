Penta dále dobývá Londýn. Postaví tam aparthotel za bezmála sedm miliard korun

Česká společnost Penta Real Estate posiluje svoji pozici v Londýně. Ve spolupráci s mezinárodní hotelovou skupinou Staycity Group postaví v hlavním městě Velké Británie nový aparthotel s 350 pokoji za více než 230 milionů liber (zhruba 6,7 miliardy korun).
Nový projekt, pojmenovaný Morley House, vznikne ve čtvrti Farringdon, jež se nachází nedaleko finančního distriktu City of London. Jeho součástí bude rovněž výstavba kancelářských prostor a rekonstrukce památkově chráněného kostela City Temple. Penta bude v nově vzniklém podniku držet 80procentní podíl, zbytek připadne Staycity. Dokončení celého developerského záměru je aktuálně plánováno na rok 2028.
„Jde o mimořádně atraktivní projekt v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících částí Londýna. Odvážně zde propojíme historickou architekturu okolních budov s moderním aparthotelem,“ říká šéf Penty pro její aktivity na britských ostrovech Pavel Streblov.
Penta zrychluje expanzi na britský trh. V Londýně postaví 373 nových bytů za více než 300 milionů liber
„V současnosti aktivně probíhá demolice stávající kancelářské budovy, na kterou v nejbližší době naváže samotná nová výstavba. Moderní jedenáctipodlažní aparthotel bude na základě 30leté nájemní smlouvy provozován pod prémiovou značkou Wilde společnosti Staycity Group,“ píše se dále v tiskové zprávy české developerské společnosti.
Ta na londýnský trh vstoupila v průběhu minulého roku, kdy tam zahájila výstavbu více než 680 bytů v lokalitách Canary Wharf a Nine Elms. Letos pak Penta oznámila záměr vybudovat ve městě nad Temží ve spolupráci s developerem Ballymore druhou fázi projektu The Brentford Project, v rámci něhož má ve Hounslow vzniknout dalších 373 nových bytových jednotek s celkovou tržní hodnotou přes 300 milionů liber.