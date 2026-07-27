Partners jdou do Německa. Spojili se s tamní SCALA Finanzgruppe

Finanční skupina Partners rozjíždí expanzi do Německa. Uzavřela strategické partnerství s německou SCALA Finanzgruppe Christiana Schwalba a společně chtějí na tamním trhu vybudovat silnou poradenskou skupinu. Na akvizice a rozvoj byznysu v Německu je Partners připraven v příštích pěti letech vysázet až 75 milionů eur.
„Německo je pro nás zcela zásadním strategickým trhem. Nechtěli jsme na něj vstoupit sami ani jednorázovou akvizicí, hledali jsme partnera, který sdílí naše hodnoty a dobře zná místní prostředí. Ve SCALA Finanzgruppe a Christianu Schwalbovi jsme ho našli,“ říká spolumajitel Partners Petr Borkovec.
SCALA Finanzgruppe zastřešuje několik německých poradenských značek, tou nejsilnější je BSC | Die Finanzberater, která se stará o víc než 30 tisíc klientů hlavně v Bavorsku. Partners v Německu založí vlastní firmu, přes kterou bude postupně skupovat podíly v německých poradenských společnostech, případně je rovnou celé přebírat. Aktivity na místě povede sám Schwalb.
Německem Partners pokračují v evropské expanzi, po Slovensku a Rumunsku jde o další zemi na mapě. A není ledajaká – jde o vůbec největší trh finančního poradenství v Evropě. Partners loni utržili 336 milionů eur a starají se o zhruba dva miliony klientů.