Osvědčený model míří z Česka do zahraničí. Knihobot s Rohlíkem spouští vracení knih přes kurýry v Německu a Rakousku

Převzít si nákup a zároveň poslat dál nepotřebné knihy, aby dělaly radost někomu dalšímu. Takovou službu už tři roky využívají zákazníci Rohlíku a Knihobotu. Knihy stačí dát do tašky a při převzetí nákupu z e-shopu je předat kurýrovi, který je doručí do Knihobotu. Tam si je převezmou, nafotí a postarají se o jejich prodej. Od roku 2023 poslali lidé touto cestou do oběhu už téměř 400 tisíc knih.
Nyní služba doznala několika vylepšení. Je dostupná většímu okruhu lidí díky rozšíření Rohlíku do dalších regionů, především na jihu Čech, přibylo také efektivnější označování tašek s knihami. Zákazníci už nemusí psát nebo vkládat do tašky své kontaktní údaje, ale stačí, když na ni nebo krabici, v níž knihy posílají, nalepí štítek z nákupní tašky Rohlíku. V Knihobotu si štítek načtou a systém si vše automaticky propojí s jejich účtem.
Na řadě je také expanze osvědčené služby do zahraničí, a to na německý a rakouský trh, který už obě firmy znají. Knihobot zde působí pod značkou Bookbot, Rohlík pod názvem Knuspr v Německu a Gurkerl v Rakousku.
„Počet našich zákazníků v německy mluvících zemích roste, aktuálně tvoří třetinu naší báze. Abychom tento růst podpořili, je nutné neustále přemýšlet o zlepšeních a cestách, jak lidem vracení knih ulehčit. A jelikož spolupráce s Rohlíkem se osvědčila, těšíme se, že ji budeme moci rozšířit na naše další společné trhy,“ uvádí zakladatel a CEO Knihobotu Dominik Gazdoš.