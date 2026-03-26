Osvědčený model míří z Česka do zahraničí. Knihobot s Rohlíkem spouští vracení knih přes kurýry v Německu a Rakousku

Jana Chuchvalcová
Dnes
Spolupráce Knihobotu a Rohlíku
Autor: Knihobot a Rohlík (publikováno se svolením)

Převzít si nákup a zároveň poslat dál nepotřebné knihy, aby dělaly radost někomu dalšímu. Takovou službu už tři roky využívají zákazníci Rohlíku a Knihobotu. Knihy stačí dát do tašky a při převzetí nákupu z e-shopu je předat kurýrovi, který je doručí do Knihobotu. Tam si je převezmou, nafotí a postarají se o jejich prodej. Od roku 2023 poslali lidé touto cestou do oběhu už téměř 400 tisíc knih.

Nyní služba doznala několika vylepšení. Je dostupná většímu okruhu lidí díky rozšíření Rohlíku do dalších regionů, především na jihu Čech, přibylo také efektivnější označování tašek s knihami. Zákazníci už nemusí psát nebo vkládat do tašky své kontaktní údaje, ale stačí, když na ni nebo krabici, v níž knihy posílají, nalepí štítek z nákupní tašky Rohlíku. V Knihobotu si štítek načtou a systém si vše automaticky propojí s jejich účtem.

Na řadě je také expanze osvědčené služby do zahraničí, a to na německý a rakouský trh, který už obě firmy znají. Knihobot zde působí pod značkou Bookbot, Rohlík pod názvem Knuspr v Německu a Gurkerl v Rakousku.

Spolupráce Knihobotu a Rohlíku

 Knihobot s Rohlíkem službu vracení knih dál vylepšují.

Autor: Knihobot a Rohlík (publikováno se svolením)

„Počet našich zákazníků v německy mluvících zemích roste, aktuálně tvoří třetinu naší báze. Abychom tento růst podpořili, je nutné neustále přemýšlet o zlepšeních a cestách, jak lidem vracení knih ulehčit. A jelikož spolupráce s Rohlíkem se osvědčila, těšíme se, že ji budeme moci rozšířit na naše další společné trhy,“ uvádí zakladatel a CEO Knihobotu Dominik Gazdoš.

Nejnovější články


Dnes

Kvíz: Vydejte se s námi do výšin! Lanovky jako technické divy i nezapomenutelné turistické zážitky. Kolik jich poznáte?

Dnes

Facebook láká influencery z konkurenčních platforem. Tvůrcům z TikToku nebo YouTube nabízí tři tisíce dolarů měsíčně

Dnes

Přísnější hypotéky mohou přibrzdit prodeje investičních bytů. ČNB od dubna mění pravidla

Dnes

Méně sedadel, zato s vyššími výdělky. Ekonomická třída v letadlech se postupně zmenšuje ve prospěch tříd prémiových

Včera

V Česku desetina, v zahraničí klidně i 30 procent. Marže ticketingových platforem rostou a menší pořadatelé začínají mít problémy

Včera

Ropou to jen začíná. Válka v Íránu narušila dodavatelské řetězce hélia, léků i hnojiv. Potraviny by mohly zdražit

Včera

Nová obchodní dohoda mezi EU a Austrálií slibuje levnější dovoz, snazší export i šanci českým firmám, míní odborníci

24. 3. 2026

Z Perského zálivu přilétla „černá labuť“. Dopady energetického šoku pocítí všichni, v USA ale situace tak dramatická nebude

24. 3. 2026

Katastrofa trajektu Doña Paz: O život tehdy přišlo přes čtyři tisíce lidí, vina byla svalena na majitele tankeru, s nímž se loď srazila

24. 3. 2026

Že na e-shopu najdete, co zrovna hledáte, je vlastně malý zázrak, říká Dušek z Luigi’s Boxu