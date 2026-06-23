Ostrava míří k prvnímu skutečnému mrakodrapu v Česku. Klíčová dopravní studie posouvá projekt za miliardy na Karolině k realizaci

S definicí mrakodrapu je to poměrně složité. Někdo takto označuje například pražské City Tower (dříve Motokov) a City Empiria, potažmo o něco mladší AZ Tower v Brně. Podle přísnějších měřítek nicméně jeho povahu naplňují teprve budovy, které mají přes 40 pater a dosahují výšky zhruba od 150 metrů dále. A takové v Česku chybí.
Nyní se každopádně zdá, že první „skutečný“ mrakodrap v tuzemsku přeci jen vyroste. Stát se tak má v hlavním městě Moravskoslezského kraje, kde by měla vzniknout na bývalém brownfieldu Karolina dvojice výškových budov Ostrava Towers Complex podle návrhu renomovaného dánského studia Adept.
Ta vyšší, rezidenční věž, dosáhne 177 metrů, druhá, 116metrová, bude pro změnu sloužit ke komerčním účelům. Počítá se v ní s kancelářemi, kongresovými sály i pětihvězdičkovým hotelem Sheraton. V parteru obou budov pak vznikne promenáda s obchody a službami, která propojí jejich přízemí do jednoho živého městského prostoru.
Zahájení stavby Ostrava Towers Complex je plánováno na rok 2028. Předpokládaný termín dokončení a spuštění provozu pak o další čtyři roky později, přičemž celková investice má dosáhnout 4,4 miliardy korun.
Aktuálně projekt vstupuje do další významné fáze, kdy dokončená dopravní studie ověřila navržené řešení dopravy v území u Frýdlantských mostů a Jantarové ulice. To představuje jeden z klíčových podkladů pro přípravu žádosti o povolení záměru. Část provozu může být podle dokumentu vedena pod úrovní stávajícího terénu, díky čemuž by se povrch dnes dopravně zatíženého území mohl do budoucna otevřít lidem a postupně proměnit v nové městské náměstí se zelení, službami a místy pro odpočinek i setkávání.
„U Ostrava Towers Complex nejde pouze o výšku budov, ale o příležitost proměnit jedno z nejnáročnějších míst v centru v prostor, který bude městu skutečně sloužit. Studie je pro nás důležitým potvrzením, že tento záměr lze realizovat tak, aby území zůstalo funkční pro dopravu a současně se otevřelo lidem. Pokud se z dnešního dopravně uzavřeného prostoru stane živé městské místo, bude to výrazný krok v proměně Ostravy,“ říká Tomáš Häring, zakladatel společnosti RT TORAX Group, která je investorem celého projektu.