Kdo v průběhu následujících čtyř měsíců zavítá do pražského obchodního centra Westfield Černý Most, dost možná si s trochou nadsázky přijde, jako by se právě propadl do doby ledové. Před jeho západním vstupem je totiž po roce opět nainstalovaná vydařená expozice ICE MAGIC, která v sobě letos ukrývá hned osm různých světů a více než 40 soch z ledu.
„Westfield Černý Most chceme rozvíjet jako místo, kam lidé nepřicházejí jen za nákupy, ale také za společnými zážitky. ICE MAGIC tuto myšlenku krásně naplňuje. Propojuje ledové umění, pohádkovou fantazii a zábavu a přináší radost dětem i dospělým,“ říká marketingová manažerka zmíněného obchodního centra nacházejícího se na východním okraji Prahy Nicola Lukovicsová.
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Kdo na Černý Most zavítá, může se posadit například do pohádkového kočáru, projít ledovým tunelem nebo se sklouznout po dvou několik metrů dlouhých ledových skluzavkách. Stejně tak se zde návštěvníci – ať už malí, či velcí – mohou těšit na sochy mamutů, sněhové královny, draka, mořské víly, boha Poseidona i dalších postav známých nejen z pohádek. Na jejich výrobě se podílelo 27 řezbářů z Evropy i Asie, přičemž práce jim v součtu trvala více než tři tisíce hodin. Celkově bylo na vystavěné sochy a další objekty použito přes 140 tun ledu.
„Naším cílem není jen ukazovat krásné ledové sochy. Chceme lidem přinášet radost, vykouzlit úsměv na tváři a vytvářet společné vzpomínky,“ doplňuje hlavní organizátor ICE MAGIC Praha Marek Zelnický s tím, že ochranná ponča jsou na půjčení zdarma. Což se dozajista hodí, neboť teplota uvnitř areálu se pohybuje kolem –4 stupňů Celsia.
Co se vstupného týče, dospělí zaplatí 249 korun. Vstupenka pro dítě, kterému je od tří do patnácti let, vyjde na 199 Kč, zatímco rodinné vstupné při počtu 2+2 stojí rovných 800 korun.