Online tržiště s repasovanou elektronikou refurbed získalo investici 50 milionů eur. Cílem je další expanze

Jan Boháč
Dnes
Vedení společnosti refurbed
Autor: refurbed

Rakouská společnost refurbed, která v celkem 12 evropských zemích provozuje online tržiště s repasovanou elektronikou pro celou domácnost, získala v novém investičním kole 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun). Současné kolo vedl investor Alex Zubillaga, jenž dříve podpořil značky jako Spotify, Fever a Wallapop. Další prostředky pak poskytla investiční platforma Orilla, která se v minulosti zaměřovala na podporu předních evropských online tržišť, jako je Vinted, Playtomic či Cabify.

Současná investice představuje pro refurbed další důležitý milník. Letos už přitom firma zaznamenala meziroční růst o 40 procent, dosáhla dvojciferné ziskovosti EBITDA a od března 2025 vykazuje kladný peněžní tok. V České republice, kde společnost působí od roku 2024, už uskutečnila více než 20 tisíc objednávek.

„Naše letošní výsledky přilákaly nové investory a otevírají nám cestu k ještě rychlejší expanzi. Dokazujeme, že dělat věci správně a být přitom úspěšní se navzájem nevylučuje, naopak jedno podporuje druhé. Teď je ten správný čas, aby se z repasovaných produktů stal běžný standard,“ řekl Peter Windischhofer, spoluzakladatel a šéf refurbed.

Prostředky získané z nového investičního kola chce refurbed použít na expanzi na nové trhy a do dalších produktových kategorií. Rozšiřování portfolia je možné i díky posílení partnerství s mnoha významnými světovými značkami, mezi které patří třeba Dyson, AEG a Kärcher. „Chceme ještě více přispět k rozvoji cirkulární ekonomiky a pomoci našim prodejcům i partnerským značkám růst rychleji,“ uvedl Kilian Kaminski, spoluzakladatel společnosti refurbed.

Kromě expanze chce refurbed investovat také do technologií využívajících umělou inteligenci, které podle firmy zvyšují efektivitu procesů, zlepšují zkušenosti zákazníků i prodejců a zároveň pomáhají snižovat dopady na životní prostředí. Právě udržitelnost je přitom pro společnost skutečně klíčová, jelikož díky její platformě se již podařilo ušetřit 350 tisíc tun emisí oxidu uhličitého, 1 136 tun elektroodpadu a 116 miliard litrů vody.

