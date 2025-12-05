Od rakoviny až po vesmír. Spojením šesti firem vznikla nová česká technologická skupina AdVisiones Technologies

Existuje mnoho odvětví, kde je vysoká přesnost a prvotřídní kvalita materiálů naprosto zásadní. Třeba mikroskopická prasklina v konstrukci křídla letadla by mohla znamenat vážné bezpečnostní riziko, stejně velkým problémem by mohl být nekvalitní svár v potrubí vinoucím se jadernou elektrárnou nebo nepřesné ozařování u pacienta s rakovinou mozku. Všechny tyto komplikace přitom dokáží vyřešit detekční technologie, které umožňují sledovat každou jednotlivou částici nebo natáčet nebývale citlivá barevná rentgenová videa.
Právě výrobou přístrojů umožňujících digitální rentgenové zobrazování a detekci částic se zabývá česká technologická skupina AdVisiones Technologies, která dnes vznikla spojením pražského výrobce částicových kamer ADVACAM s dalšími pěti sesterskými firmami. Cílem nové společnosti je stát se jedním ze světových lídrů v tomto segmentu. To možná zní až příliš ambiciózně, už nyní má ale česká firma významné zákazníky, k nimž patří třeba NASA, CERN, Boeing, SpaceX, Honda, Applus+, Anton Paar nebo Thermo Fisher Scientific.
„V průmyslu se těšíme pověsti firmy, která umí zrentgenovat i to, s čím si nikdo jiný neví rady. A přesně v tom hodláme pokračovat. Do roku 2030 plánujeme zvýšit obrat celé skupiny na 700 milionů korun. Chceme, aby se skupina postupně rozšiřovala. Brzy představíme další dceřinou firmu, která se bude soustředit na monitorování a předpověď kosmického počasí. Dalším důkazem naší expanze je právě dokončená akvizice německého vývojáře a výrobce částicových detektorů firmy X-ray Imaging Europe GmbH,“ popsal ředitel skupiny Jan Sohar.
„Spolupráci našich firem vnímáme jako skvělou příležitost. Synergie spočívá hlavně v možnosti využití našich vysoce efektivních senzorových vrstev, jež lze aplikovat na detektory vyráběné AdVisiones Technologies. Díky tomu se nám otevírají dveře na nové trhy. Například jde o medicínské aplikace,“ uzavřel Michael Fiederle ze společnosti X-ray Imaging Europe.