Obří uzel spojující dvanáct pavilonů. Tak vypadá z ptačí perspektivy nové Muzeum současného umění v čínském Su-čou

Z výšky připomíná obří nekonečný uzel, ze země soustavu pavilonů ukrytých v zahradě. Na břehu jezera Ťin-ťi v čínském městě Su-čou se veřejnosti po sérii předpremiérových výstav otevřelo nové Muzeum současného umění o rozloze 60 tisíc metrů čtverečních. Jeho působivý návrh vytvořilo studio BIG – Bjarke Ingels Group, jež stojí i za budoucí podobou Vltavské filharmonie, společně s ARTS Group, VIA.inc a SHUISHI.
Výsledkem je dvanáct pavilonů, které propojují galerie, prostory pro setkávání a další kulturní zázemí. Nad nimi se vine souvislá střecha ve tvaru stuhy proplétající se kolem nedalekého ruského kola a sahající až k jezeru. Fakticky se tak stává skutečnou pátou fasádou celého uměleckého komplexu.
Jednotlivé části areálu spojují mosty, chodníky i podzemní tunely, takže návštěvníci mohou mezi výstavami procházet různými trasami. Muzeum zároveň nabízí flexibilní uspořádání prostor, které se může měnit podle aktuálních výstav i ročních období.
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„Pokud je historické centrum města kolébkou čínské zahrady, oblast kolem jezera je kolébkou nového Su-čou. Muzeum jsme navrhli jako čínskou zahradu propojených galerií, které jsou rozmístěné po areálu podobně jako pavilony v parku. Stavba se tak namísto překážky stává spojnicí mezi městem a jezerem,“ uvedl zakladatel a kreativní ředitel studia BIG Bjarke Ingels s tím, že otevřená struktura budovy má umožnit lidem procházet přes sochařské zahrady až k jezeru, zatímco voda proniká mezi pavilony směrem k městu.
Otevření nového muzea doprovází několik výstav zaměřených na moderní umění, technologie i dialog mezi východními a západními tradicemi. Hlavními lákadly jsou výstava Pabla Picassa a rozsáhlá přehlídka současného čínského umění nebo také Materialism od BIG, která prostřednictvím modelů představuje práci studia s deseti různými materiály.