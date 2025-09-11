Obchod roku? Českou Zentivu kupuje americká společnost GTCR, zaplatí za ni 100 miliard korun, píše Financial Times

Britský deník Financial Times přišel s odkazem na své vlastní zdroje s informací, že český výrobce léčiv Zentiva změní majitele. Jeho novým vlastníkem by se měla stát americká investiční společnost GTCR, přičemž cena transakce má činit 4,1 miliardy eur. To v přepočtu znamená částku zhruba 100 miliard korun.
Jak píše server Novinky.cz, oficiální potvrzení ze strany obou dotčených subjektů by mělo přijít ještě v průběhu čtvrtka. Pakliže se tyto informace potvrdí, půjde o jeden z největších „českých“ obchodů letošního roku.
Zentiva zaměstnává přibližně pět tisíc lidí. Firmu vlastní společnost Advent International, a to od roku 2018. Své výrobní závody provozuje kromě Prahy ještě v rumunské Bukurešti a indickém Ankleshwaru, přičemž její výrobky, mezi které se řadí například léky proti bolesti, kardiovaskulárním onemocněním, ale i produkty na léčbu respiračních a zažívacích problémů, jsou dostupné v 30 zemích světa.