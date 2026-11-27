Švýcarsko má svůj Bernina Express, Helsinky tramvajové linky 11 a 12. I tak by se s trochou nadsázky dal popsat zájem, jakému se aktuálně těší nově otevřená trasa spojující tamní ostrov Laajasalo s širším centrem finské metropole.
Linky vedoucí přes trojici mostů Merihaansilta, Finkensilta a Kruunuvuorensilta, jež se tyčí nad vodami Baltského moře a dohromady měří přes dva kilometry, byly slavnostně otevřeny v sobotu 7. listopadu, přičemž už tehdy byly spoje zaplněné do posledního místa. Dle statistik tamního organizátora regionální dopravy, společnosti HSL, se jimi během úvodního víkendu svezlo celkem 75 825 cestujících. A mimořádný zájem o jízdu skrz toto pitoreskní místo trvá i nadále.
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Z českého pohledu je na tom všem zajímavý především fakt, že obě linky obsluhují tramvaje ForCity Smart Artic X54 od tuzemské společnosti Škoda Group, respektive její dceřinky Škoda Transtech. Každá ze souprav je dlouhá 34,5 metru a pojme přibližně 180 pasažérů.
„Tramvaje mohou po mostě Kruunuvuorensilta jezdit rychlostí až 60 kilometrů v hodině. V místě křížení s hlavní plavební dráhou nabízí most lodím podjezdnou výšku 20 metrů. Po setmění vynikne diamantový tvar pylonu díky teplému osvětlení, které při vybraných svátcích nahrazují barevné světelné efekty,“ popisuje Škoda Group jeden z důvodů toho, proč je o nové helsinské linky mezi cestujícími takový zájem.