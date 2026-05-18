Menu Zavřít

O jednu dominantu míň. Pražská teplárenská zveřejnila časosběrné video z demolice komína Teplárny Michle

Jan Boháč
Dnes
Demolice komína Teplárny Michle
Autor: Veolia Energie

Česká metropole přišla začátkem roku o jednu významnou výškovou dominantu. V areálu Teplárny Michle byl kvůli nevyhovujícímu technickému stavu odstraněn 120 metrů vysoký komín, který byl šestou nejvyšší stavbou na území Prahy. Jeho demolice byla součástí rozsáhlé modernizace areálu, jenž vlastní společnost Pražská teplárenská ze skupiny Veolia Energie.

„Již v roce 2020 odborné posouzení potvrdilo, že technický stav komína představuje riziko, a jeho odstranění tak bylo nevyhnutelné. Vzhledem k blízké zástavbě a infrastruktuře probíhala řízená demolice ve dvou fázích. V první byl komín shora rozebrán s využitím malé mechanizace až do výšky 36 metrů, ve druhé nastoupila těžká technika, která odstranila zbytek stavby,“ uvádí Michal Jirman, technický ředitel skupiny Veolia Energie.

Zdroj: Youtube.com, publikováno se souhlasem společnosti Veolia Energie

Odstraněný komín byl postaven na počátku 60. let minulého století a sloužil původní uhelné technologii teplárny, z provozu byl odstaven v roce 1996. Samotné bourací práce trvaly přibližně 30 dní.

Přesně před 45 lety byl otevřen Palác kultury. Budova v minulosti přivítala Baracka Obamu i Arnolda Schwarzeneggera
Přečtěte si také:

Přesně před 45 lety byl otevřen Palác kultury. Budova v minulosti přivítala Baracka Obamu i Arnolda Schwarzeneggera

Demolice komína zapadá do širší transformace areálu Teplárny Michle, v níž mají být instalovány nové energetické technologie odpovídající současným požadavkům na vyšší efektivitu výroby tepla a snižování emisí. „Jedním z našich klíčových záměrů je výstavba nového elektrokotle, který plánujeme uvést do provozu v roce 2027. Díky němu bychom byli schopni pružněji reagovat na potřeby odběratelů tepla a zároveň dál snižovat dopady provozu teplárny na životní prostředí,“ uzavírá Jirman.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Kde jiní tápou, McDonald's boduje. Americký řetězec zažívá na čínském trhu rychlý boom, zákazníky láká nízkými cenami i nostalgií

Dnes

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT. Absolventi se uplatňují prakticky okamžitě, říká šéfka 42 Prague

Včera

Nová nabídka streamovacích služeb: Sacha Baron Cohen, další Yellowstone i dobrodružství v Pretorii

15. 5. 2026

Na její palubě byli Churchill i Elizabeth Taylor. Slavná jachta Aristotela Onassise a Jackie Kennedy je na prodej, a to s výraznou slevou

15. 5. 2026

SpaceX a Google jednají o vzniku datových center na oběžné dráze. Muskově firmě to může pomoci při vstupu na burzu

15. 5. 2026

Přístup k AI firmě úspěch nezaručí. Musí mít někoho, kdo dodá správný kontext a ověří výstupy, nabádá spoluzakladatel Appliftingu

14. 5. 2026

Řada firem v Česku se dnes bez cizinců neobejde. Jejich počty stále rostou, ale systematický plán začlenění chybí

14. 5. 2026

Zůstane letos cena ropy nad sto dolary? Situaci možná nezmění ani rychlé otevření Hormuzského průlivu

14. 5. 2026

Ceny poledního menu rostou rychleji než inflace. Nejdražší je Praha, nejlevnější Zlín a Olomouc, rozdíly mezi regiony se navíc prohlubují

13. 5. 2026

Bitcoin během války v Íránu překvapil svou odolností. Investoři ho stále více berou jako zlato, říká Košťál z Coinmate