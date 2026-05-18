O jednu dominantu míň. Pražská teplárenská zveřejnila časosběrné video z demolice komína Teplárny Michle

Česká metropole přišla začátkem roku o jednu významnou výškovou dominantu. V areálu Teplárny Michle byl kvůli nevyhovujícímu technickému stavu odstraněn 120 metrů vysoký komín, který byl šestou nejvyšší stavbou na území Prahy. Jeho demolice byla součástí rozsáhlé modernizace areálu, jenž vlastní společnost Pražská teplárenská ze skupiny Veolia Energie.
„Již v roce 2020 odborné posouzení potvrdilo, že technický stav komína představuje riziko, a jeho odstranění tak bylo nevyhnutelné. Vzhledem k blízké zástavbě a infrastruktuře probíhala řízená demolice ve dvou fázích. V první byl komín shora rozebrán s využitím malé mechanizace až do výšky 36 metrů, ve druhé nastoupila těžká technika, která odstranila zbytek stavby,“ uvádí Michal Jirman, technický ředitel skupiny Veolia Energie.
Odstraněný komín byl postaven na počátku 60. let minulého století a sloužil původní uhelné technologii teplárny, z provozu byl odstaven v roce 1996. Samotné bourací práce trvaly přibližně 30 dní.
Demolice komína zapadá do širší transformace areálu Teplárny Michle, v níž mají být instalovány nové energetické technologie odpovídající současným požadavkům na vyšší efektivitu výroby tepla a snižování emisí. „Jedním z našich klíčových záměrů je výstavba nového elektrokotle, který plánujeme uvést do provozu v roce 2027. Díky němu bychom byli schopni pružněji reagovat na potřeby odběratelů tepla a zároveň dál snižovat dopady provozu teplárny na životní prostředí,“ uzavírá Jirman.