Foodora a spol. mají novou konkurenci. V rámci rozsáhlé expanze míří do Česka služba Uber Eats

Americká společnost Uber Eats letos spustí své služby rozvozu jídel a potravin i v České republice. Dojde k tomu v rámci vůbec největší expanze v historii firmy, jelikož v roce 2026 bude otevřeno celkem sedm evropských trhů – kromě Česka také Dánsko, Norsko, Finsko, Rakousko, Řecko a Rumunsko.
Uber Eats celosvětově spolupracuje s více než jedním milionem restaurací a obchodníků ve více než 10 tisících městech. Díky spuštění platformy budou moci uživatelé procházet nabídky restaurací a obchodů ve svém okolí, zadávat objednávky a sledovat doručení v reálném čase od převzetí až po doručení. Aplikace má být přizpůsobena českým zákazníkům a jejich zvyklostem včetně jazykové podpory a běžných platebních metod.
Kromě samotných strávníků přinese Uber East řadu výhod i místním podnikatelům. Restauratéři od rodinných podniků až po maloobchodní řetězce získají přístup k rozsáhlé uživatelské základně a doručovací síti Uberu, díky čemuž mohou rozšířit svůj dosah nad rámec kamenných provozoven. Platforma zároveň poskytuje partnerským obchodníkům nástroje od datové analytiky až po marketingovou podporu, což jim pomáhá optimalizovat provoz a zlepšovat kvalitu služeb.
„Jsme velmi potěšeni, že vstupujeme na český trh. Vidíme zde obrovský potenciál, jak lidem usnadnit každodenní život. S naším spuštěním získají lidé v Česku nový, pohodlný způsob, jak nakupovat u svých oblíbených místních podniků rychle a spolehlivě. Zároveň místním obchodníkům poskytujeme platformu, díky níž mohou oslovit více zákazníků než kdykoli předtím,“ uvedla Courtney Tims, regionální generální manažerka pro západní a jižní Evropu ve společnosti Uber Eats.