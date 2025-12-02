Nová doba, robot nahrazuje kurýra. Foodora v Karlíně zahájila ve spolupráci s McDonald’s pilotní provoz autonomního rozvozu jídla

Češi se konečně dočkali. Doručování jídla pomocí autonomních robotů už není v našich končinách sci-fi, ale realitou. Postarala se o to společnost foodora, a to ve spolupráci s firmou Starship Technologies a řetězcem rychlého občerstvení McDonald’s.
V rámci pilotního provozu budou tři robotická vozítka dovážet cheeseburgery, hranolky, saláty a další oblíbené pokrmy lidem nacházejícím se v pražském Karlíně. Pakliže se služba osvědčí, očekává se její rozšíření i do dalších tuzemských měst.
„Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ prohlásil hrdě šéf foodory pro zdejší trh Adam Kolesa. „Spolupráce se Starship Technologies nám umožní nabídnout zákazníkům alternativní způsob doručení, který je šetrnější k životnímu prostředí,“ doplnil.
Roboti, kteří se pohybují po chodnících rychlostí chůze a silnice přecházejí jen tehdy, když potřebují, a to výhradně přes přechody pro chodce, jsou přirozeně plně električtí. Ve Startup Technologies se chlubí tím, že jejich provoz Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí CO₂. V rámci Starého kontinentu byla inkriminovaná vozítka nasazena nejprve ve Švédsku, nyní si odbývají svoji premiéru i ve střední Evropě.
„Jsme hrdí, že dnes v Česku zahajujeme spolupráci s foodorou. Naši autonomní roboti už v řadě zemí zásadně proměnili způsob, jakým lidé nakupují, a nyní si stejný komfort, rychlost a spolehlivost mohou užít i obyvatelé Prahy – jídlo jim doručíme na vyžádání, během pár minut,“ uvedl spoluzakladatel a CEO Starship Technologies Ahti Heinla s tím, že „pražští“ roboti budou objednávky z McDonald’s Karlín rozvážet do okruhu dvou kilometrů.
K orientaci v městské zástavbě používají vozítka zmíněné společnosti kombinaci různých senzorů a kamer, ale samozřejmě také umělou inteligenci a strojové učení, díky kterým se dokážou bezpečně pohybovat a vyhýbat se překážkám. Fungují de facto nepřetržitě, a to i za deště, během letních veder či naopak v zimě, kdy zrovna sněží.