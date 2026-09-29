NHL rozšiřuje vysílání v Česku. Zápasy s Pastrňákem, Nečasem a dalšími nabídne nově i Prima sport a prima+

Hokejoví fanoušci v Česku se mohou již v sezoně 2026/27 těšit na širší nabídku přenosů NHL. Nova a Prima si totiž rozdělí vysílací práva a v základní části nabídnou až čtyřiadvacet utkání týdně. Každý z vysílatelů bude mít k dispozici čtrnáct zápasů, z nichž deset odvysílá exkluzivně a čtyři budou dostupné na obou televizních skupinách. Prima přitom své vysílání NHL odstartuje už v úterý 29. září večer úvodním zápasem mezi Carolinou Hurricanes a Floridou Panthers, který od 22.30 doplní předzápasové studio s expertními hosty.
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Zmíněná spolupráce vychází z nové sublicenční dohody, na jejímž základě Nova poskytne část vysílacích práv na NHL Primě. Ta pak nabídne čtrnáct utkání týdně na streamovací platformě prima+. Jeden vybraný duel poběží souběžně také na Prima sport a přenosy doplní český komentář i vybraná předzápasová a přestávková studia.
Nova je bude vysílat na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 a prostřednictvím Oneplay. Vybraná utkání, včetně všech zápasů NHL Monday Night Hockey, budou navíc dostupná ve volném vysílání na Nova Action v Česku a Dajto na Slovensku.
Stejně tak se rozdělení vysílacích práv bude týkat i samotných bojů o Stanley Cup. V prvních třech kolech si Nova a Prima rozdělí přenosy z jednotlivých sérií, kompletní finále play-off ale budou moci hokejoví nadšenci sledovat u obou vysílatelů. Dohoda zahrnuje rovněž práva na sestřihy jednotlivých utkání a další oficiální pořady NHL.
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„NHL je jedna z nejsilnějších sportovních značek na světě a pro české fanoušky má i díky výrazné české stopě mimořádnou atraktivitu. Její zařazení na Prima sport a prima+ proto vnímáme jako velmi důležitý krok v rozvoji naší sportovní nabídky. Chceme divákům přinášet špičkový sport napříč lineárním vysíláním i streamingem a NHL je přesně tím typem prémiového obsahu, který tuto ambici naplňuje,“ dodává k novince šéf skupiny Prima Lukáš Kubát.