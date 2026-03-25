Nextbike přiváží do Prahy dva tisíce nových kol. Mají více převodů a jsou lépe chráněná před vandaly

Jan Boháč
Dnes
Společnost nextbike Czech Republic, která je největším poskytovatelem sdílených kol na českém trhu, výrazně rozšiřuje svou pražskou flotilu. Po metropoli totiž rozmístí celkem dva tisíce nových kol SMARTbike 2 Unlimited Edition, jež mají uživatelům poskytnout větší pohodlí při jízdě.

S novými modely přijde hned několik zásadních změn a vylepšení. Zatímco dosavadní bicykly byly šedé, nyní budou výrazně modré. Kola jsou také osazena osmirychlostní přehazovačkou, takže při jízdě budou mít jezdci k dispozici větší rozsah převodů než dříve. Na řídítkách se zase nově nachází kokpit integrovaný s držákem na telefon, což jezdcům pomůže s navigací v ulicích, které tak dobře neznají. Díky plastovému kokpitu je zároveň kabeláž kola lépe chráněna před vandaly.

Vylepšení se dočkala rovněž sedátka, jež jsou ergonomicky tvarovaná a výškově nastavitelná, a součástí sedlovky je nově drážka, která brání otáčení sedlovky při šlapání. Poslední změnou je doplnění košíku na řídítkách gumovými poutky, díky čemuž bude batoh při jízdě bezpečně uchycený.

„Nextbike na českém trhu provozuje flotilu více než devíti tisíc kol a elektrokol. Praha je pro nás přitom jedním z nejdůležitějších měst. Místním nextbikerům chceme nabídnout ty nejlepší bicykly, které momentálně máme k dispozici. Proto jsme do Prahy přivezli dva tisíce zbrusu nových modrých kol, na něž chceme upozornit také marketingovou kampaní,“ uvedl Lukáš Luňák, šéf společnosti nextbike Czech Republic.

