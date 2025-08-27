Netflix má nový nejsledovanější film. Animovaný trhák K-pop: Lovkyně démonů už zaznamenal přes 236 milionů zhlédnutí

Americký animovaný muzikál K-pop: Lovkyně démonů se poměrně překvapivě stal vůbec nejsledovanějším filmem v historii online streamovací platformy Netflix. Příběh sledující dobrodružství fiktivní dívčí K-popové skupiny Huntr/x, jejíž tři členky využívají svoji hudbu a bojové schopnosti k ochraně lidí před démony, už od uvedení v letošním červnu zaznamenal více než 236 milionů zhlédnutí. Díky tomu předběhl dosud nejpopulárnější film Netflixu, kterým byla akční komedie Red Notice.
Zajímavé přitom je, že na mimořádný úspěch filmu by si ještě před časem vsadil jen málokdo. Ani samotný Netflix snímek podle BBC nijak zvlášť nepropagoval, a takřka nenápadná byla také jeho červnová premiéra v Los Angeles. Přesto ale Lovkyně démonů rychle získaly na popularitě, a to především díky vesměs pozitivním recenzím od běžných diváků a kritiků.
Viděli jste už film K-pop: Lovkyně démonů?
Fanoušci filmu jej chválí například za poutavou animaci a věrohodné zobrazení tradiční i moderní korejské kultury, pravděpodobně největším lákadlem jsou však chytlavé K-popové písně, kterých je v muzikálu hned několik. Mnoho skladeb ze soundtracku se dokonce dostalo do první desítky globálního žebříčku Spotify, přičemž vůbec nejpopulárnější píseň Golden je v současné době stále na prvním místě.
„Chtěli jsme dosáhnout toho, aby hudba k filmu byla opravdu neuvěřitelná, aby skutečně oslovila fanoušky K-popu a aby legitimně zapadala do K-popového prostoru,“ uvedla korejsko-kanadská spolurežisérka filmu Maggie Kangová.
Dá se samozřejmě očekávat, že po obrovském úspěchu snímku bude chtít Netflix co nejdříve vytvořit i jeho druhý díl. Jednání o pokračování K-pop: Lovkyně démonů už údajně intenzivně probíhají, žádné podrobnější informace ale zatím nebyly zveřejněny.