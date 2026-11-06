Byty v Praze zdražují rychleji než v Paříži či Londýně. Extrémní ceny už překvapují i americký The Wall Street Journal

Praha se z relativně dostupné metropole rychle mění v město, kde mají s drahým bydlením problém i dobře vydělávající cizinci. Alespoň to tvrdí článek novinářů z The Wall Street Journal, podle nichž české ceny nemovitostí velmi negativně překvapily třeba Randyho Blocha z amerického Minneapolisu, který se do stověžaté Prahy přestěhoval za prací. „Když jsem začal hledat dům pro sebe, mou přítelkyni a její dva syny, rychle mi došlo, že trh s nemovitostmi je tady trochu šílený. Zatímco jsme se snažili něco najít, ceny vzrostly téměř o 30 procent,“ stěžuje si 52letý muž.
Ceny domů a bytů v české metropoli v posledních letech rostou skutečně závratnou rychlostí – jen v roce 2025 zdražily o 14,6 procenta. Pro srovnání, ceny prémiových nemovitostí v Benátkách loni rostly 1,5procentním tempem, v Paříži o 1,3 procenta, zatímco v Londýně dokonce o celá čtyři procenta poklesly.
Překotné zdražování podle odborníků pohání hlavně rostoucí bohatství zdejší společnosti, nedostatečná nabídka nemovitostí v atraktivních lokalitách, silná poptávka a velký zájem investorů. „Ceny v Česku křičí, že je potřeba stavět více domů, ale výstavba je neúnosně drahá a proces povolování je velmi pomalý a obtížný. V Praze je zároveň nízká nezaměstnanost a mzdy rostou již několik let, takže lidé mají možnost platit vyšší ceny,“ říká hlavní ekonom společnosti Natland Investment Group Petr Bartoň.
Kombinace všech výše uvedených faktorů znamená, že Praha začíná být nedostupná i pro cizince z bohatších zemí, jak potvrzuje třeba Meyer Barkleyová, která pochází rovněž z USA. „I se dvěma pracovními příjmy je pro mě a mého manžela vlastní bydlení v centru Prahy prakticky nedosažitelné,“ přiznává učitelka původem z Louisiany.