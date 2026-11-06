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Byty v Praze zdražují rychleji než v Paříži či Londýně. Extrémní ceny už překvapují i americký The Wall Street Journal

Jan Boháč
Dnes
Autor: Depositphotos
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Praha se z relativně dostupné metropole rychle mění v město, kde mají s drahým bydlením problém i dobře vydělávající cizinci. Alespoň to tvrdí článek novinářů z The Wall Street Journal, podle nichž české ceny nemovitostí velmi negativně překvapily třeba Randyho Blocha z amerického Minneapolisu, který se do stověžaté Prahy přestěhoval za prací. „Když jsem začal hledat dům pro sebe, mou přítelkyni a její dva syny, rychle mi došlo, že trh s nemovitostmi je tady trochu šílený. Zatímco jsme se snažili něco najít, ceny vzrostly téměř o 30 procent,“ stěžuje si 52letý muž.

Ceny domů a bytů v české metropoli v posledních letech rostou skutečně závratnou rychlostí – jen v roce 2025 zdražily o 14,6 procenta. Pro srovnání, ceny prémiových nemovitostí v Benátkách loni rostly 1,5procentním tempem, v Paříži o 1,3 procenta, zatímco v Londýně dokonce o celá čtyři procenta poklesly. 

Překotné zdražování podle odborníků pohání hlavně rostoucí bohatství zdejší společnosti, nedostatečná nabídka nemovitostí v atraktivních lokalitách, silná poptávka a velký zájem investorů. „Ceny v Česku křičí, že je potřeba stavět více domů, ale výstavba je neúnosně drahá a proces povolování je velmi pomalý a obtížný. V Praze je zároveň nízká nezaměstnanost a mzdy rostou již několik let, takže lidé mají možnost platit vyšší ceny,“ říká hlavní ekonom společnosti Natland Investment Group Petr Bartoň.

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Kombinace všech výše uvedených faktorů znamená, že Praha začíná být nedostupná i pro cizince z bohatších zemí, jak potvrzuje třeba Meyer Barkleyová, která pochází rovněž z USA. „I se dvěma pracovními příjmy je pro mě a mého manžela vlastní bydlení v centru Prahy prakticky nedosažitelné,“ přiznává učitelka původem z Louisiany.

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