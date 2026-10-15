Video: Nejvyšší stavba v ČR šla k zemi. České Radiokomunikace odstřelily stožáry vysílače v Libicích

Stály zde 50 let, počínaje dneškem jsou ale minulostí. České Radiokomunikace (CRA) nechaly během čtvrtečního dopoledne odstřelit 355 metrů vysoké stožáry vysílače Libice B, technicky vzato nejvyšší stavbu, jaká se na našem území nacházela.
Video z odstřelu stožárů v Libicích (odstřel v čase 2:21:18)
Celá akce byla dlouho plánovaná, avšak jak píše ČT24, CRA z bezpečnostních důvodů přesný termín demolice veřejnosti nesdělily. I tak nicméně podle našeho sesterského webu Lupa.cz událost na místě sledovaly desítky zdejších obyvatel, ale i novinářů a dalších zvědavců. Do prostoru se zároveň v době plánovaného odstřelu snažil dostat i jeden paraglidista.
„Stožáry se po odpálení náloží kolem 11:15 zřítily na pole směrem ke Kolínu. Obě konstrukce byly odstřeleny současně, protože se jejich kotevní lana vzájemně křížila. Podle specialisty správy nemovitostí CRA Václava Pažouta měl tento postup zabránit tomu, aby pád jednoho stožáru ovlivnil druhý. Nálože přerušily čtyři kotevní lana na pražské straně každého stožáru, nejvyšší lana zůstala zachována, aby se konstrukce při pádu zlomily,“ píše ČT24.
Oba vysílače dlouhou dobu využíval Český rozhlas, který zde podle Lupy na kmitočtu 639 kHz vysílal program Praha (později přejmenovaný na ČRo Dvojka), než na konci roku 2021 opustil střední vlny. Následně nalezly stožáry uplatnění díky Country Radiu, které odtud vysílalo necelé dva roky do konce loňského března. „České Radiokomunikace se stožáry neúspěšně snažily nabídnout státu, armádě nebo soukromým zájemcům. Od léta byly volně k prodeji, ale bez úspěchu,“ dodává Lupa.cz.
Primát nejvyšší stavby na českém území nyní po Libicích přebírá vysílač Krašov u Bezvěrova, jenž leží v Plzeňském kraji. Ten dosahuje délky 342 metrů a vedle rozhlasového vysílání nadále šíří i to televizní.