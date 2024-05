Nejúspěšnější první čtvrtletí v historii. České automobilky začátkem roku vyrobily téměř 400 tisíc aut, meziročně o desetinu více

Tuzemské automobilky opět potvrdily svoji pozici hlavního tahouna českého průmyslu. V prvním čtvrtletí letošní roku totiž vyrobily 394 443 osobních aut, což představuje meziroční nárůst o 11,5 procenta. Sdružení automobilového průmyslu uvedlo, že díky těmto číslům se jedná o nejúspěšnější první čtvrtletí v historii samostatné České republiky.





Kromě automobilek se na začátku roku dařilo i mnoha dalším firmám podnikajícím v tomto sektoru. V prvním čtvrtletí české společnosti vyrobily 1 175 autobusů (meziročně o 6,7 procenta více), 405 nákladních vozidel Tatra (o 12,2 procenta více), a 241 motocyklů Jawa (o 31,7 procenta více).





„Český automobilový průmysl v letošním roce těží z odstávek a nedostatku komponentů v posledních letech. Zadržená poptávka se nyní promítá do prodejů a následně pak i do výroby. Automobilový průmysl je každopádně tahounem české ekonomiky, což nyní ještě zvyšuje již tak významnou koncentraci tohoto sektoru v průmyslu České republiky,“ popsal Ondřej Makeš, analytik rizik ze společnosti Bibby Financial Services.

Nejvýznamnější podíl na vyrobených autech má tradičně automobilka Škoda Auto. Za první tři měsíce roku dodala po celém světě 220 500 vozů, což znamená meziroční nárůst o 5,2 procenta. Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia s 61 200 dodanými vozy.

Ani rekordní čísla v oblasti výroby aut ovšem nestačila k tomu, aby se zdejší průmysl výrazněji vzchopil. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) totiž průmyslová produkce v březnu meziročně reálně klesla o 2,7 procenta, zatímco v meziměsíčním srovnání to byl propad 1,6procentní. „Může za to mimo jiné pokračující pokles ve výrobě strojů a zařízení, který zasáhl většinu oborů tohoto odvětví,“ uzavřel Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.