Nejsou lidi, nemáme data. Kvůli shutdownu amerických úřadů nebyla zveřejněna důležitá zpráva o trhu práce

Zásadní politické rozpory mezi demokratickými a republikánskými politiky ve Spojených státech amerických způsobily, že tamní vláda ve středu vstoupila do nového fiskálního roku bez zajištěných financí. To vedlo k tomu, že velká část federálních úřadů a agentur musela značně omezit svůj chod, než se celá situace vyřeší.
Dopady takzvaného shutdownu jsou skutečně široké, a dotknou se třeba vesmírné agentury NASA, správy národních parků National Park Service či různých statistických agentur. K prvnímu zásadnímu problému přitom došlo právě dnes, jelikož ministerstvo práce podle agentury Reuters nezveřejnilo svou měsíční zprávu o zaměstnanosti ve Spojených státech, která poskytuje důležité informace o stavu americké ekonomiky.
Na nejnovější údaje se přitom čekalo s ještě větším napětím než obvykle, protože předchozí zpráva z letošního září naznačovala velmi nepříznivý trend. Podle takzvaného ADP reportu totiž počet nových pracovních míst v soukromém sektoru poklesl o 32 tisíc, zatímco analytici původně očekávali růst až o 51 tisíc míst.
Ačkoliv absence důležitých dat je samozřejmě nepříjemná, odborníci upozorňují, že shutdown může přinést ještě mnohem závažnější dopady. V případě jeho delšího trvání totiž hrozí riziko dočasného útlumu ekonomické aktivity v celé zemi.
„Rozpočtový úřad amerického Kongresu odhaduje, že shutdown z přelomu let 2018 a 2019, který trval celkem 35 dní, vedl k dočasné ztrátě úrovně HDP ve výši 0,1 procenta ve čtvrtém kvartálu roku 2018 a 0,2 procenta v prvním kvartálu roku 2019. Mohlo za to omezení poskytování služeb ze strany federálních zaměstnanců, snížení výdajů na zboží a služby ze strany státu a dočasné omezení agregátní poptávky, které snížilo produkci v soukromém sektoru,“ okomentoval Jaromír Gec z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky.