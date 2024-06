Nejlepší obaly na potraviny dělají ve všetatském Thimmu. Česká firma získala v Bangkoku prestižní ocenění

Že v českém závodě německé rodinné firmy Thimm dokáží s vlnitou lepenkou učiněné zázraky, si redakce Euro.cz vloni ověřila na vlastní oči. Nyní ke stejnému závěru dospěla i společnost World Packaging Organisation (WPO), která pravidelně pořádá soutěž Worldstar Packaging Award a podle níž se nejlepší potravinové obaly dělají právě ve Všetatech na Mělnicku, kde se tato továrna nachází.





Letošní ročník zmíněné akce proběhl v thajském Bangkoku. Ceny se předávaly během galavečera z 15. na 16. června, přičemž Thimm zde uspěl konkrétně s obalem „Když zavoní Romadur“, který vytvořil pro Madetu. Kromě toho si navíc z jihovýchodní Asie odváží i zlatou medaili za marketing.

„Výhra hlavní ceny za marketing v tak velké mezinárodní konkurenci je obrovským úspěchem nejen pro nás, ale pro celou Českou republiku, kterou jsme měli tu čest takto reprezentovat. Jsme moc rádi, že jde naše práce vidět a oceňují ji ty největší kapacity z oboru,“ nechal se slyšet šéf Thimmu Martin Hejl. „Toto ocenění však nepatří mně, ale všem kolegům, kteří každý den dojíždí do našeho závodu ve Všetatech a dávají do každého obalu kus sebe. Díky tomu můžeme přicházet s inovativními řešeními, které dokážou podpořit marketing a cíle firmy. Jak rád říkám, dnes je obal to, co prodává. A opět se to potvrdilo,” doplnil.

Thimm se ve zmíněné soutěži na předních příčkách umísťuje dlouhodobě. Naposledy se tak stalo v letech 2021 a 2022. Cenu za marketing ovšem všetatská společnost získala letos vůbec poprvé.

Podle Obalového institutu SYBA, jenž zde organizuje soutěž Obal roku, kde se Thimm rovněž pravidelně umísťuje na čele, se v Bangkoku zadařilo i dalším českým a slovenským firmám: „Například tiskárna Etiflex za etikety pro ovocné destiláty Rýdzi a Dlabka Distillery, Greiner Packaging Slušovice, Smurfit Kappa, Chemosvit Folie, Tri-wall Slovakia, Van de Velde Packaging Unipap, RB Trading Europe“.