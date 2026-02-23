Nejen potraviny. Uživatelé v aplikaci Too Good To Go mohou nově zachraňovat před vyhozením i přebytečné květiny

V Česku má na 200 tisíc uživatelů a její služby využívá více než tisícovka zdejších restaurací, kaváren, pekáren či obchodů, které jejím prostřednictvím dávají do oběhu za sníženou cenu přebytečné jídlo a potraviny, jež by jinak vyhodily. Nyní bude platforma Too Good To Go stejným způsobem „zachraňovat“ i nadbytečné květiny.
„Posláním Too Good To Go je záchrana dobrého jídla před vyhozením, což chrání jak planetu, tak i její zdroje. Velké množství vody a půdy je však potřebné nejen k produkci jídla, ale i květin. Proto je pro nás rozšíření aplikace právě o květinářství naprosto logickým krokem, který nám pomůže omezit plýtvání i v dalším segmentu a umožní nám dále rozšířit nabídku pro naše uživatele,“ uvádí Anna Podkowińska-Tretyn, ředitelka Too Good To Go pro Polsko a Česko.
V rámci nově spuštěné služby mohou uživatelé prostřednictvím mobilní aplikace zachraňovat přebytečné květiny – ať už řezané či pokojové – z více než 70 tuzemských květinářství, jako jsou například Květiny Novák, Florentine Flowers, INBLOOM, O´Hara Flowers, Grace Flowers či Atelier HRUŠKADESIGN.