Nákup doma za necelou tři čtvrtě hodinu. Tesco zavádí pro Pražáky novou službu rychlého doručení

Český spotřebitel je náročný. To, co si objednal na internetu, chce mít doma ideálně ihned. A platí to jak pro zakoupenou elektroniku, tak i v případě potravin. Vedení řetězce Tesco si je této skutečnosti vědomo a snaží se na ni reagovat.
V rámci pilotního programu Tesco hned zavádí zmíněná společnost na území Prahy novou službu, jejíž cílem je doručovat prostřednictvím kurýrů firmy Wolt nákup už do 40 minut od objednání. A to z celkem 28 tamních prodejen.
„Tesco Hned doplňuje naši stávající nabídku online nákupů a přináší řešení pro situace, kdy zákazníci potřebují svůj nákup opravdu rychle. Zatímco klasické Tesco Online Nákupy zůstávají ideální volbou pro větší plánované nákupy, Tesco Hned cílí na okamžité potřeby zákazníků, kteří chtějí své oblíbené produkty získat během krátké doby,“ říká vedoucí společnosti pro střední Evropu v oblasti online podnikání Phil Bennett.
Jaké konkrétní zboží si mohou zákazníci prostřednictvím nové služby objednat? Dle Bennetta vše od potravin, přes nápoje, drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost až po produkty pro domácí mazlíčky. V šesti vybraných prodejnách byl pilotní provoz již zahájen, další se zapojí v následujících týdnech. Jejich konkrétní seznam uvádí Tesco na svém webu.